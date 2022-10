Scienza e tecnologia al servizio del lavoro: lo smart working nel contesto della digitalizzazione

Da sempre l’economia è strettamente connessa con la scienza e la tecnologia, sin dall’antichità, quando per tecnologia si intendeva la cultura chirografica (la scrittura) oppure quando nel 1450 Gutenberg inventò la stampa.

Infatti, la stessa scrittura veniva vista come una vera e propria tecnologia e non mancarono le personalità illustri, come il filosofo Socrate, che storcevano il naso e vedevano questo artifizio come uno strumento atto a intorpidire la mente. La stessa cosa accadde secoli dopo con la calcolatrice ma è innegabile che la tecnologia tenda a migliorare la qualità della vita e del lavoro.

Dalla rivoluzione industriale fino ai primi computer, oggi l’evoluzione tecnologica domina il mondo del lavoro a 360 gradi: ecco quali sono le app a servizio dello smart working nel contesto della digitalizzazione del lavoro.

Insegnare e studiare online con programmi personalizzati

Questa tipologia di app è particolarmente utile non solo per i professionisti della didattica ma anche per gli utenti che possono gestire meglio il carico di studio attraverso programmi personalizzati. Oggi, apprendere nuove lingue straniere si traduce con imparare l’inglese , il francese, lo spagnolo e così via, attraverso i software, restando in contatto con tutor e professori. Questi sistemi rendono molto più semplice lo studio rispetto al passato, perché consentono di avere sempre tutto a portata di mano. I centri di formazione, le scuole e le università, hanno ottenuto tantissimi vantaggi dalle lezioni online, che consentono di risparmiare anche sui costi di bilancio.

Ricerca del lavoro attraverso i software

Per quanto riguarda il periodo post universitario e post formativo, le assunzioni e gli annunci professionali, sono disponibili app per la ricerca del lavoro molto affidabili, consigliate da Salvatore Aranzulla, il divulgatore informatico più seguito in Italia.

App per connettersi in tempo reale

Fra le app per organizzare il lavoro e migliorare la produzione non potevano mancare i software che consentono di connettersi in diretta live. I più conosciuti sono Zoom, Google Meet, Skype e anche Go To Meeting. Questi programmi hanno consentito la digitalizzazione reale delle riunioni, meeting, briefing e qualsiasi contatto debba essere effettuato nel modo più veloce possibile per migliorare la qualità del lavoro.

Applicazioni per gestire il lavoro

Con queste app è possibile organizzare e gestire la propria giornata di lavoro , semplificando ulteriormente la conservazione dei dati. I vantaggi che offrono questi software riguardano l’ottimizzazione dei tempi a disposizione, la riduzione dello stress, un incremento della produttività professionale e una migliore distribuzione delle attività da svolgere. Fra le più utilizzate ci sono Evernote, Simple Mind e Poket.

App per organizzare la giornata

Per avere un’organizzazione precisa della giornata bisogna ottimizzare tutte le attività, non solo quelle professionali. Any Do è un software che consente di progettare la To Do List nei dettagli per organizzare la giornata in ogni momento, strutturare i calendari impostare promemoria delle cose più importanti da fare. Anche Wunderlist e IFTTT sono app particolarmente usate per la gestione del lavoro e delle attività quotidiane.