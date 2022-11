Sisifo, scoperto l’antenato del T-rex. Il fossile (scoperto in Montana) risale a 76 milioni di anni fa

Negli Stati Uniti è stato scoperto l’antenato del T-rex: si chiama Daspletosaurus wilsoni e presenta caratteristiche anatomiche uniche, come le prominenti creste sopraccigliari. Il dinosauro, rinvenuto in Montana, è stato soprannominato “Sisifo” perché come il personaggio mitologico era sovrastato da un’enorme quantità di materiale roccioso, ben otto metri.

Il fossile

Il suo identikit è pubblicato sulla rivista PeerJ dai paleontologi della Montana State University e del Badlands Dinosaur Museum in North Dakota. Lo studio è stato condotto sul cranio e sullo scheletro parziale di Sisifo, recuperati tra il 2017 e il 2021 dalla Judith River Formation nella regione nord-orientale del Montana. Il fossile, risalente a circa 76 milioni di anni fa, presenta un mix di caratteri tipici dei tirannosauri più primitivi trovati in rocce più antiche, come le prominenti creste sopraccigliari, e caratteri più vicini a quelli dei tirannosauri di epoche successive (incluso il T-rex), come le alte orbite oculari e le tasche pneumatiche espanse (in pratica delle sacche d’aria) che alleggerivano il cranio. Ciò suggerisce che D. wilsoni potrebbe essere l’anello mancante nella linea evolutiva dei Daspletosaurus che ha portato al T-rex.