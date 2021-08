Stelle cadenti, quando si vedono meglio? Più che a san Lorenzo il 12 e il 13 agosto. Ecco perché

Stelle cadenti, non solo San Lorenzo: più che il 10 si vedranno bene il 12 e il 13 agosto. Ecco perché (foto Ansa)

Si avvicinano troppo al sole, il loro ghiaccio superficiale si scioglie e così rilascia una scia di polvere e particelle di roccia, detriti spaziali noti come meteoroidi: sono queste le stelle cadenti.

L’estate è il periodo migliore dell’anno per osservarle, grazie al cielo terso. Ma quando si vedono meglio le stelle cadenti? Non la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, bensì quelle del 12 e 13 agosto.

Quando si vedono meglio le stelle cadenti

Le stelle cadenti sono visibili quando le particelle di polvere e roccia lasciate dalla cometa dietro di sé entrano in contatto con l’atmosfera terrestre ad una velocità compresa tra i 15 e i 70 chilometri al secondo.

Nel loro precipitare verso la Terra l’attrito con l’aria fa sì che queste scie diventino molto calde e volatili, apparendo quindi come una coda della stella stessa.

Nel momento in cui la Terra attraversa l’orbita di una cometa può provocare un numero importante di stelle cadenti. Come accade proprio in queste notti.

Agosto di stelle cadenti: non solo Perseidi, anche altri sciami di meteore e pianeti

Oltre alle Perseidi, ovvero le cosiddette Lacrime di San Lorenzo, quest’anno attraverseranno i nostri cieli anche altri sciami di meteore, concentrati per lo più tra le costellazioni dell’Aquila e dell’Aquario.

E a dare spettacolo nel cielo ci saranno anche i pianeti. In particolare Giove raggiungerà l’opposizione al Sole il 19 agosto, rimanendo visibile per tutta la notte con la massima luminosità.