Stonehenge, scoperte migliaia di fosse: forse utilizzate da cacciatori preistorici

Nei pressi di Stonehenge sono state scoperte migliaia di fosse che si pensa siano state utilizzate dai cacciatori preistorici. Secondo quanto riportato da bbc.com, la scoperta degli archeologi dell’University of Birmingham e dell’University of Gent, include dei siti risalenti a più di 10.000 anni fa. Una delle fosse, larga 4 metri e profonda 2 metri, nell’Europa nor-occidentale è la più grande del suo genere, hanno spiegato i ricercatori. Hanno aggiunto che le scoperte sono state possibili utilizzando una combinazione di nuova geofisica e archeologia “tradizionale”.

La nuova scoperta a Stonehenge

I ricercatori hanno affermato che le fosse, datate tra l’8.200 a.C. e il 7.800 a.C. circa, hanno mostrato che i cacciatori-raccoglitori durante il primo periodo mesolitico avevano vagato per il paesaggio. Momento in cui dopo l’ultima era glaciale la Gran Bretagna tornò a essere nuovamente abitata. La scoperta effettuata con una tecnica nota come indagine a induzione elettromagnetica. Utilizza la conduttività elettrica del suolo per fornire informazioni utili per trovare materiali nel sottosuolo. È a prima indagine di questo tipo effettuata nel paesaggio di Stonehenge, secondo l’University of Birmingham.

Cosa dicono i ricercatori

Paul Garwood, docente di preistoria all’University of Birmingham, ha affermato che la scoperta “non è un’istantanea di un momento. “Le tracce che osserviamo nei dati comprendono millenni, come indicato dal lasso di tempo di 7.000 anni tra le fosse preistoriche più antiche e quelle più recenti che abbiamo scavato. Dai primi cacciatori-raccoglitori ai successivi abitanti dell’età del bronzo di fattorie e sistemi di campo. Ciò che stiamo rilevando è il risultato del lavoro e in continua evoluzione del paesaggio”.

Nick Snashall, archeologo per il sito Patrimonio dell’Umanità di Stonehenge e Avebury, ha affermato che il team ha rivelato alcune delle prime prove di attività umana scoperte nel paesaggio di Stonehenge. “La scoperta della più grande fossa del primo Mesolitico conosciuta nell’Europa nord-occidentale mostra che questo era un posto speciale. Per le comunità di cacciatori-raccoglitori, migliaia di anni prima che fossero erette le prime pietre”, ha spiegato Snashall.