Svante Pääbo Premio Nobel della Medicina 2022. Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato a Svante Pääbo per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Per certi versi è un colpo di scena, lo svedese Pääbo (è nato a Stoccolma nel 1955) non è infatti un medico né un fisiologo.

Le sue ricerche, la nuova disciplina della paleogenomica.i risultati raggiunti nel sequenziamento del genoma dei “cugini” Neanderthal, hanno tuttavia rivoluzionato non solo la paleontologia tutta ma anche più in generale la biologia molecolare.

Con Pääbo ne sappiamo di più sulla stessa evoluzione umana. Con l’importante acquisizione per cui l’evoluzione umana è il risultato di una lunghissima co-evoluzione con altre specie di ominidi. E il contemporaneo utilizzo di genetica e paleontografia, biologia molecolare e studi evoluzionistici.

Ha sequenziato il genoma dell’uomo di Neanderthal

Nel 2006 annunciò di avere in programma la ricostruzione dell’intero patrimonio genetico dell’uomo di Neanderthal. Nel 2009, al Max Planck Institute, il programma era completato (3 miliardi di coppie di geni erano state selezionate).

Fatto curioso di questo gigante della scienza moderna è il fatto che Pääbo sia nato dalla relazione extraconiugale tra Sune Bergström (vincitore del Premio Nobel per la medicina insieme a Bengt I. Samuelsson e John R. Vane nel 1982) e l’estone Karin Pääbo. Di cui ha finito per prendere il nome.

Ancora una volta delusi i fan di chi chi ha sperimentato con successo le moderne tecniche di costruzione di un vaccino di contrasto alla recente pandemia.

Svante Pääbo: chi è, carriera accademica, titoli

Nato a Stoccolma il 20 aprile 1955, Svante Pääbo ha studiato all’Università di Uppsala e in seguito si è trasferito prima nell’università di Zurigo, poi in quella americana di Berkeley e in seguito nell’Università tedesca di Monaco.

Nel 1999 ha fondato l’Istituto Max Planck per l’Antropologia evoluzionistica a Lipsia, dove lavora attualmente. E’ inoltre docente in Giappone, nell’Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa, è membro dell’Organizzazione Europea di Biologia Molecolare (Embo) e fa parte di accademie prestigiose, come la Royal Society, l’Accademia Nazionale della Scienze degli Stati Uniti, l’Accademie delle Scienze francese. quella Leopoldina e l’Accademia Nazionale dei Lincei. Numerosi i riconoscimenti internazionali, fra i quali la medaglia Max Delbrück, la medaglia Theodor Bücher (Febs), il premio Louis-Jeantet (Ginevra), e il Japan Prize (Tokyo).