Telescopio spaziale Hubble fotografa coppia di galassie a 220 milioni di anni luce dalla Terra

Il telescopio spaziale Hubble ha fotografato una coppia di galassie interagenti nota come Arp 86. Secondo quanto riferisce space.com si tratta di due galassie a spirale tenute insieme dalla reciproca attrazione gravitazionale, a circa 220 milioni di anni luce dalla Terra nella Costellazione Pegaso. Individualmente le galassie sono chiamate NGC 7753 e una molto più piccola NGC 7752. Qui le foto.

Il telescopio Hubble e le due galassie

“La galassia minuscola sembra quasi attaccata a NGC 7753, ed è questa particolarità che ha guadagnato la designazione “Arp 86”. A significare che la coppia di galassie appare nell’Atlas of Peculiar Galaxies, un elenco di galassie insolite compilato dall’astronomo Halton Arp nel 1966″, hanno scritto in una dichiarazione dei funzionari dell’ESA.

Arp 86, oltre ad essere peculiare, potrebbe aiutare gli astronomi a capire la formazione delle stelle in ambienti con gas freddo. L’osservatorio ha esaminato ammassi stellari, nubi di gas e nubi di polvere in diversi aree nelle vicinanze, comprese altre galassie al di fuori di Arp 86, ha affermato l’ESA.

Come funziona il telescopio Hubble

“Il lavoro del telescopio spaziale è combinato con le misurazioni dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Una serie di telescopi nelle Ande cilene ottimizzati per scrutare attraverso la polvere galattica nei sistemi giovani. Tra ALMA e Hubble, il team di ricerca sta cercando maggiori informazioni su come si formano le stelle.

La ricerca sarà utile anche per il lavoro futuro del James Webb Space Telescope, che verrà lanciato alla fine del 2021 con l’obbiettivo di esplorare le origini dell’universo. Uno dei progetti di ricerca di Webb sarà quello di esaminare le galassie polverose (come Arp 86) per saperne di più sull’evoluzione delle stelle.