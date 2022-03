Tempesta solare in arrivo sulla Terra, cosa succederà e quali sono i rischi che corriamo

Nasa e Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno rilevato una nuova tempesta solare in arrivo. Il dato per ora meno accurato però rimane il quando, visto che per la Noaa potrebbe esserci anche tra poche ore.

Tempesta Solare, cosa può succedere

La tempesta solare permetterà di vedere un insolito evento: una sorta di aurora, molto simile a quella boreale, generata dalle particelle cariche della tempesta. Di solito questo evento si vede nelle alte latitudini, ma stavolta potrebbe essere visibile anche da altre parti del mondo (considerando che c’è un 20% di possibilità che colpisca il Regno Unito).

Uno dei problemi più comuni rimane senza dubbio la parte delle onde radio e il GPS: entrambe potrebbero avere dei problemi, soprattutto nelle prime ore dell’alba e nel tramonto o sul lato non illuminato dal Sole. Le previsioni inoltre indicano che c’è un 20% di possibilità che la tempesta impatti il Regno Unito.

In passato ci sono state tempeste solari di questo genere, e spesso hanno comportato a delle perdite nei segnali di telecomunicazione, un problema che ora dovrebbe essere risolto con i sistemi avanzati ma che potrebbe presentarsi ai radioamatori. In casi più estremi potrebbero verificarsi anche blackout o problemi di ricezione satellitare.

Quando arriva la tempesta solare?

Non ci resta che attendere e vedere quando la tempesta solare colpirà la Terra e cosa succederà: l’impatto potrebbe avvenire già in giornata secondo alcuni scienziati, mentre per altri ci vorranno almeno dei giorni prima che l’onda di particelle cariche elettricamente giunga qui da noi.