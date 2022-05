Tomba di Tutankhamon a Luxor, la nuove FOTO nel centenario della scoperta

La tomba di Tutankhamon a Luxor è una delle scoperte più famose dell’archeologia moderna. La nuova mostra “Tutankhamon: Excavating the Archives”, all’University of Oxford’s Bodleian Libraries, celebra il 100° anniversario della scoperta fatta dall’egittologo britannico Howard Carter e dal suo team. Le foto scattate dal fotografo Harry Burton, insieme a lettere, piani, disegni e diari dall’archivio di Carter – pubblicate in parte da bbc.com – gettano una nuova luce sulla storia dello scavo della tomba – durato 10 anni – la prima sepoltura reale intatta conosciuta dall’antico Egitto.

Tomba di Tutankhamon a Luxor, la nuove foto

La mostra sfida la percezione diffusa di Carter come un eroe solitario. Mette infatti in evidenza il contributo dei tanti abili lavoratori egiziani che vengono spesso ignorati. Un ragazzo egiziano, il cui nome è ignoto, mostra una pesante collana tempestata di gemme da uno scrigno trovato all’interno della tomba di Tutankhamon. Riunendo l’antico e il moderno Egitto. Diverse persone in seguito hanno affermato di essere loro il ragazzo nella foto, incluso Hussein Abd el-Rassul di Gurna, che ha aiutato la squadra di Carter, ma nessuno è stato verificato.

In un’altra foto si vedono due capisquadra e un ragazzo che smontano con cura un muro divisorio per aprire la camera funeraria. Quattro capisquadra egiziani – Ahmed Gerigar, Gad Hassan, Hussein Abu Awad e Hussein Ahmed Said – sono stati nominati e ringraziati da Carter nelle sue pubblicazioni. Tuttavia, non è possibile identificarli tra i lavoratori raffigurati.

Cosa c’è di nuovo

Daniela Rosenow, egittologa e co-curatrice della mostra, afferma che all’epoca Carter aveva assunto più di 50 lavoratori locali. Sul posto c’erano dozzine di altri lavoratori, compresi dei bambini. Sebbene i loro nomi non siano registrati, Rosenow afferma che le immagini sfidano lo stereotipo coloniale per cui la scoperta è di un solo uomo. “Attraverso queste fotografie possiamo vedere il contributo vitale degli egiziani e ciò rende chiaro che è solo una parte della storia”.

Un’altra immagine emblematica mostra la squadra di Carter che apre le porte di un tempio dorato. Carter è accovacciato, mentre il suo assistente Arthur Callender e un egiziano non identificato stanno accanto a lui. La foto ha contribuito a pubblicizzare la scoperta della tomba in tutto il mondo e ha promosso Carter come un avventuriero inglese. La maschera in oro massiccio di Tutankhamon, trovata sul suo corpo mummificato, è stato uno degli oggetti più iconici scoperti nella tomba.

Nella mostra c’è un disegno di Carter, rappresenta una statua di Anubi, il dio sciacallo protettore delle necropoli e dei defunti, include delle note e delle misure. Figlio di un illustratore, Carter si è formato come artista prima di passare all’archeologia senza ottenere alcuna qualifica accademica formale.