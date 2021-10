WhatsApp, che cosa succede dal 1° novembre: rischiano solo gli smartphone vecchi di 10 anni

Cosa succede a WhatsApp dal 1° novembre? Sono in molti a domandarselo. Eppure la risposta, e il conseguente problema, riguarda per fortuna pochi.

A partire dal primo novembre la app di messaggistica della stessa piattaforma di Facebook e Instagram non potrà più essere utilizzata sugli smartphone Android fermi alla versione 4.0 del sistema operativo. Ma per gli smartphone Apple, che hanno sistema operativo iOs, o per gli Android con versione dalla 4.1 in poi non ci saranno problemi.

WhatsApp: cosa accadrà il 1° novembre

Del resto la versione 4.0 ha ormai dieci anni, un’era geologica nel mondo tech. Era il 19 ottobre del 2001 quando Google la presentò, con l’accattivante nome di Ice Cream Sandwich.

In Italia, dunque, sono ben pochi i detentori di uno smartphone tanto vecchio ancora funzionante. Tra le possibili novità in arrivo che riguarderanno invece tutti gli utenti di WhatsApp ce ne sono alcune molto interessanti.

WhatsApp, le altre novità in arrivo

Secondo WABetaInfo sarebbe in arrivo la funzione nota come My Contacts Except (I miei contatti tranne), che dovrebbe permettere di nascondere l’ultimo accesso a WhatsApp solo a determinati contatti presenti in una lista creata in precedenza.

Tra le altre possibili novità in arrivo c’è anche l’utilizzo di emoticon per rispondere direttamente al messaggino ricevuto, come accade già su Facebook e Linkedin, senza dover scrivere nulla.

La novità sui messaggi vocali

L’ultima possibile novità renderà felici tutti coloro che sospirano di fronte all’arrivo di un messaggio audio. Potrebbe presto diventare realtà una funzione che consente di trascrivere i messaggi vocali ricevuti per poi leggerli all’interno di una sezione ad hoc, chiamata Transcript.