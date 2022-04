Zanzare geneticamente modificate per sterminare le zanzare comuni: l’esperimento negli Usa (Foto archivio Ansa)

‘Creare’ delle zanzare geneticamente modificate per sterminare le comuni zanzare Aedes aegypti, causa di tante malattie e di molti morti: è l’esperimento messo a punto negli Stati Uniti dalla Oxitec, un’azienda specializzata nell’editing genetico per il controllo degli insetti nocivi.

Zanzare geneticamente modificate per sterminare le zanzare comuni

Tra malaria, dengue, Zika, febbre gialla ed altre malattie, ricorda Wired, le zanzare uccidono ogni anno oltre 700mila persone, guadagnandosi il primato di animali più letali al mondo.

I cambiamenti climatici stanno poi contribuendo ad ampliare il loro habitat, mentre gli insetticidi si rivelano sempre meno efficaci.

Zanzare Aedes aegypti geneticamente modificate: l’esperimento

La Oxitec ha testato un gruppo di zanzare Aedes aegypti geneticamente modificate alle isole Keys, in Florida. Nello specifico, i ricercatori dell’azienda americana hanno creato delle zanzare con un gene che è fatale per gli esemplari di sesso femminile (che sono quelli che pungono gli uomini), ma innocuo per quelli di sesso maschile.

L’obiettivo è far riprodurre gli esemplari di sesso maschile così modificati a livello genetico con le femmine, di modo che la prole abbia una copia del loro genoma nel proprio dna.

Trattandosi di un gene dominante, le femmine moriranno prima di potersi sviluppare. I maschi, invece, si svilupperanno e si riprodurranno, dando vita ad una terza generazione in cui metà delle femmine erediterà il gene e morirà e metà dei maschi sarà portatore sano.

Zanzare geneticamente modificate: i risultati dell’esperimento

Secondo i risultati dell’esperimento, presentati nel corso di un webinar, la strategia funzionerebbe: nessuna delle femmine nate dalla prima generazione di maschi modificati geneticamente è sopravvissuta. Il gene letale è rimasto nella popolazione di zanzare per tre mesi circa, fino alla terza generazione, per poi sparire.

Bisognerà però vedere se in questo modo si riuscirà a ridurre la diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare, anche perché le Aedes aegypti non sono le uniche zanzare che possono trasmettere virus e parassiti alla nostra specie.