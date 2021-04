1 aprile almanacco e Santo del giorno: cosa è successo oggi, cosa si festeggia, pesce d’aprile

Oggi è 1 aprile, vediamo l’almanacco e il Santo del giorno, oltre alle ricorrenze e cosa si festeggia nel giorno che è anche quello del pesce d’aprile. Il primo aprile è il 91º giorno del calendario gregoriano (il 92º negli anni bisestili). Mancano 274 giorni alla fine dell’anno. Per tradizione il primo aprile è il giorno degli scherzi noti come Pesci d’aprile.

1 aprile almanacco e Santo del giorno

Il 1 aprile, che quest’anno coincide con il giovedì santo, è anche il giorno di Sant’Irene. Sant’Irene è stata patrona di Lecce fino al 1656, sostituita da sant’Oronzo grazie all’attribuzione della guarigione dei salentini dalla peste proprio a quest’ultimo. Viene venerata anche come Patrona della Città e della Diocesi di Altamura, Santa Patrona principale di Erchie, nel brindisino. Infine di Fragagnano (TA) sino al 1904.

È compatrona della città di Napoli dal 1719, ed il suo busto d’argento custodito nel Tesoro di San Gennaro, è opera pregevole dell’argenteria napoletana. È protettrice delle parrocchie di Trentinara, Magliano Nuovo e Massicelle ed è compatrona delle parrocchie di Castellabate e Montano Antilia, tutte in provincia di Salerno ed in Diocesi di Vallo della Lucania. In tali parrocchie il culto vi è giunto nel XVIII secolo, seguendo l’esempio della capitale del Regno, Napoli, ed essendo poste in luoghi elevati, gli abitanti avevano bisogno di una speciale protezione dal pericolo dei fulmini. La famosa isola di Santorini, in Grecia, prende il nome appunto da Sant’Irene.

Cose successe il 1 aprile

Vediamo ora alcuni degli eventi più significativi successi il giorno 1 aprile

527 – L’imperatore bizantino Giustino I nomina il nipote Giustiniano I co-imperatore e successore al trono.

1572 – Paesi Bassi: I Watergeuzen (Pezzenti del mare) di Guillaume II de la Marck attaccano ed occupano Brielle, e poi Flessinga. Issandovi la bandiera di Guglielmo I d’Orange provocano la ribellione di varie città al dominio spagnolo.

1748 – L’antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone.

1826 – Samuel Morey brevetta il motore a combustione interna.

1865 – Guerra di secessione americana: battaglia di Five Forks (Petersburg, Virginia); l’esercito confederato guidato dal generale Robert E. Lee inizia l’offensiva finale.

1918 – I Royal Flying Corps si fondono con il Royal Naval Air Service e formano la Royal Air Force (RAF).

1924 – Adolf Hitler è condannato a cinque anni di prigione per la sua partecipazione al Putsch della Birreria: vi rimase solo nove mesi, durante i quali scrisse il Mein Kampf.

1934La coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas.

1938 – La svizzera Nestlé commercializza il primo caffè solubile.

1945 – Seconda guerra mondiale: battaglia di Okinawa: le truppe statunitensi sbarcano su Okinawa in quella che sarà l’ultima campagna di guerra.

1957 – Il programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. È uno dei più famosi Pesci d’aprile.

1960 – Gli Stati Uniti lanciano il primo satellite meteorologico TIROS-1.

1979 – Con un voto quasi plebiscitario la Persia diventa Repubblica islamica dell’Iran

1997 – In Giappone viene mandato in onda il primo episodio dell’anime Pokémon

Il primo aprile negli anni duemila

2001 – I Paesi Bassi diventano il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso e nella capitale Amsterdam si celebrano i matrimoni di tre coppie gay ed una di lesbiche.

2002 – Nei Paesi Bassi entra in vigore la legge che consente l’eutanasia.

2003 – Guerra in Iraq: ad Al-Hilla le truppe americane fanno fuoco contro un camioncino che non si ferma all’alt, causando 10 morti e 5 feriti, tutti civili.

2004 – Google pubblica il servizio adware di posta elettronica Gmail.

Pesce d’aprile, come nasce la giornata degli scherzi

Le origini del pesce d’aprile non sono note, anche se sono state proposte diverse teorie. Una delle più remote riguarderebbe il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia dal 1334 al 1350. Bertrando di San Genesio avrebbe liberato miracolosamente un papa soffocato in gola da una spina di pesce. Per gratitudine il pontefice avrebbe decretato che ad Aquileia, il primo aprile, non si mangiasse pesce.

Un’altra teoria tra le più accreditate colloca la nascita del pesce d’aprile nella tradizione nella Francia del XVI secolo. In origine, prima dell’adozione del Calendario Gregoriano nel 1582, in Europa era usanza celebrare il Capodanno tra il 25 marzo e il primo aprile. Occasione in cui venivano scambiati pacchi dono. La riforma di papa Gregorio XIII spostò la festività indietro al primo gennaio, motivo per cui sembra sia nata la tradizione di consegnare dei pacchi regalo vuoti in corrispondenza del primo di aprile. Questo volendo scherzosamente simboleggiare la festività ormai obsoleta. Il nome che venne dato alla strana usanza fu poisson d’Avril, per l’appunto “pesce d’aprile”.