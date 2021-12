15 Regali personalizzati originali per lei e per lui

Sei alla ricerca del regalo perfetto? Ecco 15 idee per regali personalizzati sia per lei che per lui. Attraverso un dono si possono dire molte cose, ma con uno davvero unico si esprimono i propri sentimenti. Dove acquistarli? Si possono trovare regali personalizzati sul sito di Olallà. L’offerta è davvero ampia. Ci sono doni per ogni occasione pronti a donare un certo stupore e molta meraviglia a chi li riceve, ma soprattutto a far sentire il festeggiato al centro di ogni attenzione oltre che molto amato. Attraverso un regalo personalizzato si riesce sempre a far breccia in tutti i cuori, anche quelli più esigenti. Ecco alcuni consigli utili che vi garantiranno il successo sia per un compleanno che per un anniversario, ma anche in occasioni speciali come: Natale, San Valentino, la Festa della Mamma o quella del Papà e per finire la laurea, un importante traguardo professionale o per altre occasioni particolari. In fin dei conti non c’è mai un momento sbagliato per ricevere un regalo e a tutti piace poter migliorare la propria giornata ricevendo una piccola sorpresa fatta con il cuore.

Regali personalizzati per lei

Le occasioni che possono spingere a cercare un regalo per: la vostra fidanzata o moglie, una vostra amica, una collega, una figlia o vostra madre ma anche una parente, sono davvero numerose. Se non avete idee originali potete affidarvi a questi 15 regali personalizzati per lei.

1. Cuore da appendere in legno personalizzato con vostro ritratto “Mini-me”. Questo dono si presta sia per Natale che per San Valentino oltre che per un anniversario. Si ricordare l’uno all’altra il sentimento che si prova. La dolcissima targhetta in legno a forma di cuore da appendere alla porta di casa o alle pareti personalizzata con i propri ritratti in miniatura è un regalo molto romantico e davvero personale.

2. Cuscino personalizzato con il calendario che indica con un cuoricino il giorno dell’anniversario. Perfetto per confermarle di non esserti dimenticato del vostro giorno e sconfessare così le leggende metropolitane sugli uomini che non saprebbero mai ricordarsi nemmeno una data se non quella degli scudetti della propria squadra del cuore.

3. Bottiglia di vino con etichetta personalizzata per brindare alla sua laurea. Scegliendo l’etichetta con cuore “gratta e vinci” si può nascondere un messaggio segreto che solo lei potrà leggere.

4. Quaderno in pelle artigianale personalizzato attraverso l’incisione di una frase ad hoc. Si tratta di un dono molto elegante e raffinato che si adatta perfettamente ad una neo laureata oppure a una collega di lavoro che è appena stata promossa.

5. Per le donne che amano la musica si può puntare su una collana con ciondolo a forma di plettro personalizzata grazie ad una incisione a mano con dedica.

6. Un Braccialetto in pregiato cuoio made in Italy inciso con le parole, date, coordinate o iniziali più importanti è in grado di donare un’emozione unica e di adattarsi ad ogni occasione a seconda del tipo di incisione. Un esempio? Dalla nascita del primogenito o della primogenita, al compleanno, ma anche un anniversario importante.

7. Per mamme, nonne, ma anche per le maestre di scuole dei propri figli vi è un tenerissimo vasetto con fiore di stoffa nei colori del rosa o beige con tag regalo in legno personalizzata per il messaggio del cuore. Si tratta di un regalo semplice e dolce capace di donare allegria.

8. Per le donne appassionate di cucina c’è un divertente e originale mattarello in legno di faggio personalizzato con la frase “Il mattarello di… Fatto a mano con amore” e un decoro di cuoricini con l’impronta delle mani.

9. Gift box da donna personalizzata con il nome della destinataria. Regalo ideale per la Festa della Mamma o per Natale. All’interno si trovano: una simpatica tazza, un cucchiaino dorato, una candela di cera di soia che emana un profumo rilassante.

10. Per amiche e colleghe, ma anche per le proprie sorelle? Non c’è nulla di meglio di un meraviglioso ritratto di voi unite in un tenero abbraccio. Si adatta a qualsiasi occasione ed è pronto a rendere ancor più stretti i legami di amicizia o quelli fra sorelle.

11. Vaso in ceramica personalizzato con frasi ad hoc ovvero un bellissimo dono per mamme e nonne in ogni occasione. Sul sito Olallà vi sono in vendita anche vasi spiritosi che oltre al nome della vostra lei recitano: “dammi da bere”!

12. Tra le idee di regali personalizzati originali per lei vi è una pochette beauty case con il suo nome o le sue iniziali.

13. Una tazzina in ceramica con messaggio segreto personalizzabile come “Buongiorno” più il nome della propria amica, fidanzata o moglie per permetterle di iniziare ogni giornata nel migliore dei modi.

14. Per la fidanzata o la moglie? Per dichiararle tutto il proprio amore vi è uno splendido libro tenuto aperto da un nastro con cuoricini in cui le pagine formano in maniera elegante le iniziali dei vostri nomi e in cui al centro c'è un cuore.

15. Per le donne che amano viaggiare, per ricordare loro che sarete sempre vicini, c’è una stupenda etichetta viaggio in cuoio personalizzata.

Regali personalizzati per lui

Come stupire il proprio fidanzato, marito, padre o amico? Semplice, con regali personalizzati per lui. I maschi sono più difficili da accontentare. Con queste meravigliose 15 idee, invece, diventa un gioco da ragazzi.

1. Portachiavi d’Acciaio personalizzato con dedica: “Guida con prudenza, ho bisogno di te” per le chiavi della moto o della macchina in modo da accompagnarlo in ogni suo viaggio, in ogni momento della sua giornata.

2. Tagliere in legno personalizzato dove appoggiare la carne che ama cuocere alla griglia quando si cimenta con il barbecue insieme ad amici e parenti.

3. Calice personalizzato con frase d’amore incisa, iniziali o nome. Gli amanti del vino non potranno che essere più che felici di aver un calice tutto loro. Con dedica d’amore diventa il regalo perfetto per San Valentino o per l’anniversario. Con nome o iniziali invece può essere sfruttato come idea per la laurea o un brindisi durante una occasione importante.

4. Per i più golosi meglio optare per una cioccolata con incarto gratta e vinci e foto o dedica. Si tratta di un’ottima idea regalo per Natale o per la Festa del Papà da trascorrere con dolcezza immersi in tanto amore.

5. Ritratto Digitale di Famiglia da appendere nel proprio studio o ufficio. Si tratta del regalo perfetto da donare al proprio papà o al proprio marito subito dopo la nascita del primogenito.

6. Per il compleanno? Un braccialetto d’argento personalizzato con incisione ad hoc di una frase del cuore o portafortuna oppure di un semplice augurio o di un obiettivo da raggiungere. Un esempio? “Per i prossimi 40 anni lavora meno e divertiti di più!”.

7. Kit per Party per la Festa del Papà personalizzato a cui aggiungere popcorn e bibite fresche.

8. Targhetta apribottiglie da appendere per le sue serate insieme agli amici fra una partita a poker, qualche fetta di pizza e molti litri di birra oppure apri bottiglie in acciaio inox natalizio personalizzato con frase ad hoc da donare a Natale per poi essere pronti per i brindisi di Capodanno.

9. Grembiule da cucina personalizzato per evitare che si sporchi gli abiti quando aiuta in casa a preparare diversi manicaretti o quando organizza grigliate con amici, vicini di casa e conoscenti. Ci sono grembiuli con la S di Superman per dei veri e propri Super papà, ma anche grembiuli con dediche romantiche per i propri fidanzati e mariti o grembiuli per cuochi provetti da donare a fratelli e amici.

10. Bottiglia personalizzata contenente un gustoso preparato per liquore alle Erbe Alpine per coloro i quali non riescono a finire un pasto senza un buon digestivo.

11. Per gli uomini d’affari tra i regali personalizzati più originali si può scegliere un elegante portatessere in pelle artigianale Made in Italy con iniziali in logo tondo e con dedica all’interno per una sorpresa unica nel suo genere.

12. Al proprio fratello si può donare un simpaticissimo bicchiere personalizzato con la tua ricetta della felicità per farlo sorridere ogni volta che lo userà insieme ad amici e parenti.

13. Al proprio figlio? Un piatto in ceramica personalizzato per mangiare i manicaretti preferiti ogni volta che torna a casa da mamma e papà.

14. Come far felice il proprio figlio? Con un peluche personalizzato con il suo nome da stringere ogni notte nel proprio lettino e da portare sempre con sé per sentirsi sempre a casa, ma soprattutto protetto ed amato.

15. Per il nonno? Sarebbe perfetta una calda e soffice coperta pile personalizzata con albero della vita che rappresenta tutta la famiglia.