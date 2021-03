17 marzo 1861, Regno d’Italia nasceva 160 anni fa: lo speciale in onda oggi su History Channel

Il 17 marzo del 1861 nasceva il Regno d’Italia: oggi, in occasione dei 160 anni, ci saranno programmi e documentari specifici per la celebrazione. Il 17 marzo del 1861, a Torino, nasceva infatti il Regno d’Italia. Oggi, 160 anni dopo, l’evento è ricordato anche nella programmazione di History Channel, che in collaborazione con l’Università Roma Tre ha organizzato un incontro sul tema Unità d’Italia: una storia per i giovani?.

Incontro con alcuni studenti del corso di laurea in Storia e società e del master in Comunicazione storica. Con la partecipazione di Paolo Mattera, docente di Storia contemporanea. Incontro in onda sulle piattaforme social del canale. Inoltre, il canale History+1 si trasformerà nel canale temporaneo L’Italia di History: per una settimana intera, dal 17 al 23 marzo, il canale 408 di Sky proporrà una programmazione dedicata a ricostruire sotto diversi punti di vista le principali tappe di una nazione di 160 anni.

La storia del Regno d’Italia

Il Regno d’Italia fu proclamato il 17 marzo 1861 durante il Risorgimento, in seguito alla Seconda guerra d’indipendenza combattuta dal Regno di Sardegna. Combattuta per conseguire l’unificazione nazionale italiana. Unificazione poi proseguita con la Terza guerra d’indipendenza italiana nel 1866 e l’annessione dello Stato Pontificio, con la conseguente presa di Roma, nel 1870.

Dal 1861 al 1946 il Regno d’Italia fu una monarchia costituzionale basata sullo Statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia ai suoi sudditi del Regno di Sardegna, prima di abdicare l’anno successivo. Al vertice dello Stato vi era il re, il quale riassumeva in sé i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario seppur esercitati non in maniera assoluta. Nel 1946 l’Italia divenne una repubblica e nello stesso anno fu dotata di un’Assemblea Costituente al fine di redigere una costituzione avente valore di legge suprema dello Stato repubblicano, onde sostituire lo Statuto Albertino sino ad allora vigente. La trasformazione nell’attuale assetto istituzionale avvenne in seguito al referendum tenutosi il 2 e 3 giugno, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.

160 anni Regno d’Italia, a Torino il Tricolore proiettato sulla Mole

Il tricolore oggi illumina la Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino e, per tutta la settimana, la facciata ottocentesca di Palazzo Carignano. Lì dove 160 anni fa è stato proclamato il Regno d’Italia. In programma anche l’incontro ‘Oggi è già storia’, che a causa delle nuove restrizioni dovute all’emergenza sanitaria sarà proposto in diretta streaming. La location è l’aula del Parlamento Italiano ricostruita nel Museo del Risorgimento. Parteciperà in videocollegamento il ministro della Cultura, Dario Franceschini.