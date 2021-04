Almanacco 16 aprile: santo patrono, giornata mondiale, cosa si festeggia, nati, morti, cosa accadde il 16 aprile

L’almanacco del 16 aprile: il santo patrono, giornata mondiale, cosa si festeggia, i personaggi storici e famosi nati o morti, cosa accadde il 16 aprile.

Santo patrono, giornata mondiale e cosa si festeggia il 16 aprile

Il 16 aprile si venera Santa Bernardetta Soubirous. Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette nasceva a Lourdes il 7 gennaio 1844 e moriva a Nevers il 16 aprile 1879. E’ stata una mistica e religiosa francese, proclamata santa da papa Pio XI nel 1933. È conosciuta per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale (grotta di Massabielle). Tali visioni riguardano una “signora vestita di bianco”, divenuta nota poi come Nostra Signora di Lourdes, cui l’allora quattordicenne Bernadette ha assistito. Gli accadimenti di cui fu protagonista la giovane Bernadette hanno reso Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio per chi professa la fede cattolica.

Il 16 aprile è anche la Giornata mondiale contro la schiavitù infantile (in commemorazione di Iqbal Masih) e la Giornata mondiale della voce. Negli Usa è l’Emancipation day mentre in Francia e Ungheria è il Giorno della Memoria della Shoah.

Cose accadde il 16 aprile

Vediamo ora un elenco di alcuni fatti storici accaduti il 16 aprile

73 – La fortezza ebraica di Masada cade per mano dei Romani sotto Vespasiano. Fine della grande rivolta ebraica.

1055 – Consacrazione di Papa Vittore II.

1520 – Comincia la Rivolta dei comuneros in Spagna contro il governo di Carlo V.

1799 – Guerre napoleoniche: battaglia del Monte Tabor: Napoleone sconfigge gli ottomani presso Acri.

1821 – A Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, vengono uccisi migliaia di greci, tra cui il metropolita ortodosso Gregorio V.

1856 – A Parigi, al termine della Guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Unito, Francia, Regno di Sardegna e Impero Ottomano. Primo successo diplomatico del Conte di Cavour.

1919 – India: Gandhi organizza un giorno di preghiera e di astensione dal lavoro dopo il massacro dell’Amritsar compiuto tre giorni prima.

1943 – Albert Hofmann scopre gli effetti allucinogeni dell’LSD (Lisergid acetil-dietilamide o acido lisergico).

1947Bernard Baruch conia il termine “Guerra fredda” per indicare le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.

1964 – Negli EMI Studios di Londra i Beatles registrano A Hard Day’s Night, uno dei loro primi singoli ad aver un enorme successo.

1971 – I Rolling Stones pubblicano in Gran Bretagna il singolo Brown Sugar che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali.

1972NASA/Programma Apollo: l’Apollo 16 viene lanciato verso la Luna dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

1973 – Rogo di Primavalle: Roma, un gruppo di Potere Operaio formato da Manlio Grillo, Marino Clavo e Achille Lollo incendia una casa nel quartiere Primavalle, uccidendo i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli del segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano Mario Mattei.

1988 – Forlì, il senatore democristiano ed esperto in riforme istituzionali Roberto Ruffilli viene ucciso, in casa propria, dalle Brigate Rosse, nel decennale dell’assassinio di Aldo Moro.

2003Atene/Unione europea: venticinque paesi firmano il Trattato di Atene che prevede l’allargamento dell’Unione Europea.

2013 – Nigeria. Inizia a Baga un massacro per mano del gruppo terrorista islamico Boko Haram, che provocherà almeno 200 morti tra i civili e la distruzione di numerose case.

Personaggi famosi nati o morti il 16 aprile

Dopo aver visto il santo e cosa accadde, vediamo alcuni personaggi famosi nati o morti il 16 aprile, qui l’elenco completo:

1162 – Gengis Khan, condottiero mongolo

1588 – Emanuele Filiberto di Savoia

1889 – Charlie Chaplin, attore, comico e regista britannico

1913 – Pietro Barilla, imprenditore italiano

1919 – Nilla Pizzi, cantante e attrice italiana

1921 – Peter Ustinov, attore, regista e sceneggiatore britannico

1924 – Henry Mancini, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore statunitense

1927 – Papa Benedetto XVI, papa, arcivescovo cattolico e cardinale tedesco

1941 – Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e opinionista italiano

1947 – Kareem Abdul-Jabbar, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

1975 – Antonino Cannavacciuolo, cuoco e personaggio televisivo italiano

