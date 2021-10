Antitrust: istruttoria su Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione di un farmacista, ha avviato una istruttoria nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di numerose farmacie di Altamura, per una presunta intesa volta a impedire o comunque a concordare preventivamente la misura degli sconti da praticare sui farmaci e su altri prodotti, tra cui gli integratori, venduti in farmacia, in violazione dell’articolo 2, comma 2, della Legge 287/1990. I funzionari dell’Autorità hanno condotto accertamenti ispettivi a Bari e ad Altamura.

Qui il testo del provvedimento: https://www.agcm.it/ dotcmsdoc/allegati-news/I855_ avvio.pdf