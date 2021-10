Antitrust, l’accordo con la Commissione nazionale spagnola per i mercati e la concorrenza NELLA FOTO IL PRESIDENTE ANTITRUST ROBERTO RUSTICHELLI

Il presidente della Commissione nazionale spagnola per i mercati e la concorrenza (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o “CNMC”), Cani Fernández, e il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ), Roberto Rustichelli, hanno firmato a Madrid un memorandum d’intesa (“MoU”) per favorire la cooperazione strategica delle istituzioni.

L’accordo mira a promuovere la condivisione di esperienze e di buone pratiche tra i due organismi e il lavoro congiunto sull’identificazione dei cartelli così come lo svolgimento di indagini antitrust e azioni per favorire la concorrenza in entrambi i Paesi.

“Sono estremamente lieto di aver stipulato questo accordo bilaterale con l’autorità garante della concorrenza spagnola – ha commentato Rustichelli -. Mi auguro che le relazioni tra le nostre istituzioni si sviluppino ulteriormente, favoriscano un’interazione positiva per difendere meglio la concorrenza e mantengano l’attenzione, soprattutto ora, sulle riforme strutturali delle normative di settore in Europa. Entrambi abbiamo l’obiettivo di proteggere il libero mercato per contribuire a portare prosperità economica nei nostri paesi”.