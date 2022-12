Area relax: la piscina fuori terra rivestita sempre più must have per il giardino

Una piscina rappresenta il completamento di ogni outdoor, ma non sempre gli spazi ammettono l’installazione di opere di questo tipo.

In presenza di metrature limitate o siti in cui non sia possibile effettuare gli scavi necessari per la posa in opera di una vasca interrata, la scelta più indicata è costituita dalla piscina fuori terra rivestita, una soluzione economica e veloce da realizzare.

Estetica e funzionalità nelle piscine fuori terra rivestite

Nelle piscine fuori terra, la presenza di rivestimenti di design ha un triplice scopo: integrare perfettamente la struttura nell’ambiente circostante, ottimizzare gli spazi per dare vita a un’area relax a bordo vasca e creare una piattaforma di protezione resistente all’azione incessante degli agenti esterni.

Proprio per questo, i moduli di rivestimento sono realizzati con materiali non soggetti all’usura del tempo, ma soprattutto resistenti all’umidità, al cloro e agli effetti delle intemperie.

La protezione dello specchio d’acqua si ottiene invece con una copertura per piscina fuori terra, un’opera che, tra gli altri vantaggi, offre la possibilità di estendere il periodo di balneazione della vasca. Per usufruire anche in inverno di una piscina fuori terra rivestita, è possibile rivolgersi ad aziende specializzate come Abritaly, che progettano coperture su misura con materiali high tech, per limitare i fenomeni di dispersione del calore, riparare la vasca dalle intemperie e garantire il meglio in fatto di design.

Tutte queste opere, naturalmente, sono sempre realizzate in linea con gli spazi e lo stile del giardino, in modo da valorizzare perfettamente qualunque modello di piscina interrata, sia essa ovale, rettangolare o circolare.

I rivestimenti, ad esempio, personalizzabili nella forma e nelle rifiniture, possono sia schermare semplicemente le pareti verticali della vasca, sia circondarla totalmente con una seconda struttura, in modo da annettere alla piscina scale di accesso, camminatoi, pedane e aree solarium per i lettini. Il tutto con la possibilità di creare sempre un ambiente ricercato e in armonia con le rifiniture esistenti.

Piscine fuori terra rivestite in legno

In un giardino circondato da verde, non c’è niente di meglio di un rivestimento in legno per abbellire una piscina fuori terra: il legno, infatti, con il suo assetto naturale ed elegante, ha la straordinaria capacità di entrare in armonia con gli scorci circostanti, offrendo alla piscina fuori terra un rivestimento esteticamente impeccabile e in perfetto equilibrio con gli esterni.

Il legno, inoltre, è resistente, permette un’elevata personalizzazione dei progetti e può essere annoverato tra i materiali a lunga durata, soprattutto qualora venga sottoposto periodicamente a opportuni trattamenti di protezione.

Rivestimenti in rattan

Il rattan è una soluzione pratica, veloce ed elegante per rivestire ogni tipologia di piscina fuori terra. Questa fibra sintetica, realizzata tramite un particolare processo di impermeabilizzazione, si presta perfettamente a realizzare rivestimenti per esterni, offrendo un’ampia resistenza all’usura e richiedendo al contempo una manutenzione pressoché nulla.

L’inserimento di pannelli verticali di rattan, inoltre, può rispondere a qualunque esigenza paesaggistica: ogni rivestimento, grazie a una vasta gamma di colori e rifiniture, gode infatti di elevate possibilità di personalizzazione che conferiscono all’outdoor un aspetto coerente, elegante e ricercato.

La pietra per rivestire le piscine fuori terra

In ambienti rustici o completamente immersi in panorami naturali, scegliere un rivestimento in pietra, per una piscina fuori terra, permette di affiancare alla praticità di una struttura che non richiede interventi di installazione, la bellezza di un’opera perfettamente incastonata nel contesto.

La pietra, con il suo effetto naturale, si rivela infatti il materiale ideale per qualunque esigenza: sia per ottenere una semplice copertura laterale della vasca sia per edificare opere di accesso più complesse.

Un rivestimento in pietra può nascondere alla vista la struttura tipica di una vasca fuori terra tramite vialetti, zone relax a bordo piscina e scalinate perimetrali dal risultato estremamente charmant; il tutto, anche qualora si opti per l’effetto pietra mediante pannelli in pvc, i quali offrono un assetto resistente e in perfetta continuità con l’estetica dell’esterno.