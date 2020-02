Armani: “Le donne abusate dagli stilisti. Io difendo la loro libertà”

MILANO – E’ un messaggio di libertà quello mandato dalla passerella di Emporio Armani a Milano Moda Donna. Libertà dalla tendenze che “non sono niente, bisogna migliorare – è il pensiero di Giorgio Armani – la donna che vive adesso”.

Con questa collezione, “ho dato – sottolinea – la massima libertà alle donne, che se hanno un po’ di testa sanno come gestire questa possibilità”. Alla stampa incontrata subito dopo la sfilata di moda, Armani rivolge un invito: “Dovreste piantarla di parlare di tendenze che non ci sono, anzi, non devono esserci perché una giacca gonfia non aiuta a essere snelle o sexy ma a infagottarsi, è una tendenza che non riconosco come accettabile”.

“E’ un momento – premette Armani – in cui posso dire ciò che penso”. Per questo invita i giornalisti a piantarla “di essere succubi di questo sistema”. Perché la vera libertà – e la sfilata della linea Emporio ne è la dimostrazione – è scegliere ciò che sta bene: per esempio “chi ha gambe stupende starà bene con lo short corto”, mentre “chi ha un posteriore accentuato starà meglio con un pantalone largo da uomo”. E nella collezione c’è tutto questo: lo short corto in raso e la blusa ricamata o con le ruches, il pantalone con le pinces e il top-cravatta, il completo tunica e calzone ricamato morbido e gli abitini corti nei nuovi toni del verde e dell’azzurro.

Ognuno può scegliere ciò che vuole ma “evitiamo il ridicolo – è la posizione di Armani – poi diciamo che le donne vengono abusate in un angolo, ma le donne continuano a essere abusate dagli stilisti”. Quella di Armani – sottolinea lui – “è una battuta”, che nasce da una riflessione sulle imposizioni della moda che tolgono libertà alle donne, a partire da quella di vestirsi secondo la propria età, la propria conformazione, la propria mentalità.

Non a caso nella linea Emporio Armani domina questa libertà dalle tendenze e dalle regole, con la possibilità di scegliere tra giacche lunghe e liquide, piccoli blazer dall’abbottonatura alta, pantaloni ampi e morbidi, di alternare il rigore maschile dei check e del pied de poule con la morbidezza del velluto o tocchi di pizzo, di essere perfette con la camicia bianca con lo jabot o di scoprire le gambe con lo short o gli abiti corti, di giocare con il boa di maglia o di brillare di sera tra sete e cristalli, di scegliere tra il nero e il verde brillante, ma sempre rispettando se stesse.

Per quanto lo riguarda, “ho dato una libertà alle donne, che è una vera libertà”. Mentre per lui non è libertà, il fatto che “la signora che cammina per strada vede un manifesto di una donna con il seno e il fondoschiena in vista, e vuole farlo anche lei: questo – riflette – è un modo per stuprare”.

Un pensiero va anche alla Cina e all’emergenza Coronavirus, “siamo abbastanza preoccupati e non sappiamo – dice Armani – quando potremo tirare un sospiro di sollievo. Non è facile pensare che tra uno o cinque mesi si risolva tutto e, anche se si risolve il virus, rimane comunque un seguito: i negozi vanno ricostruiti e bisogna di nuovo infondere amore e entusiasmo nella gente”. (fonte ANSA)