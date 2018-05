Roma – Arredare il bagno senza spendere un euro è impossibile, ma ridurre la spesa ai minimi termini è meno improbabile di quanto si pensi. Anzi, è un’occasione da non perdere per chi ha deciso di ristrutturarlo: basta combinare detrazioni fiscali e offerte convenienti. Due opportunità che consentono di rinnovare la propria stanza da bagno con un budget davvero limitato. L’unico vincolo da considerare è il calendario, nel senso che sia le une che le altre hanno dei limiti temporali.

ARREDARE IL BAGNO UTILIZZANDO LE DETRAZIONI FISCALI

Arredare il bagno sfruttando le detrazioni fiscali significa approfittare degli sgravi previsti per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dei servizi igienici. La legge 90/2013 equipara l’acquisto di mobili a quello di piastrelle, sanitari e impianti vari. Vale a dire che lo considera parte integrante del progetto di ristrutturazione e, quindi, detraibile in fase di dichiarazione dei redditi.

La detrazione rientra nel cosiddetto bonus mobili ed è pari al 50% della spesa per un massimo di € 10.000. La guida pubblicata sul sito dell’Agenzie delle Entrate chiarisce che tale costo deve essere sostenuto entro il 31 dicembre 2018. Lo sgravio dovrà essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo, a partire, ovviamente, dalla dichiarazione riferita al 2018.

Ne possono usufruire tutti, proprietari e locatari, a patto di effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali.

ARREDARE IL BAGNO PUNTANDO SU PREZZI CONVENIENTI

Arredare il bagno con le detrazioni fiscali è la prima azione di un percorso di risparmio che ne prevede due. La seconda è la scelta di offerte convenienti. Tra le aziende che combinano sconti e bonus mobili c’è, ad esempio, Mondo Convenienza. Basta dare uno sguardo alla sezione del suo sito dedicata ai bagni per rendersene conto. La notevole disponibilità di armadi, cassettiere e componibili soddisfa le più svariate esigenze di gusto e praticità. Facendo la felicità del portafoglio.