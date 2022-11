Arriva Formati con noi, una nuova piattaforma per formare i professionisti digitali

I dati pubblicati all’interno dell’ultimo DESI (Digital Economy and Society Index) hanno evidenziato ancora una volta il ritardo dell’Italia rispetto alle nazioni europee più virtuose in termini di innovazione tecnologica e competenze digitali, un quadro che nonostante una leggera crescita rispetto al 2021 pone l’accento sulla necessità di investire ulteriormente su infrastrutture e formazione. Proprio partendo da questi presupposti parte la nuova iniziativa di Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero per la Trasformazione Digitale e l’Innovazione Tecnologica e con il supporto di Confindustria, una piattaforma chiamata “Formati con noi” che mira a facilitare la formazione e l’aggiornamento dei professionisti e a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro.

DESI, l’Italia cresce ma resta indietro

Il Digital Economy and Society Index misura annualmente i progressi fatti dagli Stati membri dell’UE sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Si tratta dunque di un importante insieme di indicatori che, in un’epoca fatta di rapide trasformazioni da questo punto di vista, consente di individuare eventuali punti di debolezza e agire per migliorarli e accrescere la competitività dei Paesi.

L’ultimo report colloca l’Italia al 18esimo posto su 27 Stati membri dell’UE, facendo segnare una leggera crescita rispetto all’anno scorso ma una posizione ancora insufficiente se consideriamo l’importanza del nostro Paese sullo scacchiere economico comunitario. In particolare, emergono ancora grosse difficoltà per ciò che riguarda le competenze digitali, che per oltre la metà dei cittadini non raggiungono neppure un livello base adeguato, mentre maggiori progressi sono stati fatti in termini di diffusione della banda larga, anche grazie agli ingenti investimenti fatti in questa direzione.

Siamo dunque di fronte a un quadro controverso, in cui al miglioramento delle tecnologie a disposizione non sempre corrisponde un pari accrescimento della cultura digitale e delle capacità d’uso degli strumenti a disposizione, anche all’interno delle stesse imprese private e degli enti pubblici: l’importanza della formazione risulta dunque ancora più evidente per far recuperare terreno all’intero sistema economico italiano.

Che cos’è Formati con noi

Proprio nell’ottica di colmare il gap di competenze tecnologiche che affligge l’Italia rispetto al resto d’Europa e delle altre grandi potenze economiche mondiali nasce Formati con noi, una piattaforma aperta a tutti – con un occhio di riguardo ai più giovani e ai soggetti in difficoltà – il cui obiettivo è quello di supportare la formazione di nuovi professionisti e accompagnarli verso il mercato del lavoro.

Nato su iniziativa di Anitec-Assinform e con l’appoggio sia di Confindustria che del Ministero per la Trasformazione Digitale e l’Innovazione tecnologica, il progetto si rivolge a tutti coloro che intendono iniziare una carriera nel settore ICT proponendo loro corsi di formazione e un contatto diretto con le aziende in cerca di personale, da Google a Microsoft.

Il portale opera dunque su più fronti, aiutando gli utenti sia nella fase di apprendimento e aggiornamento delle competenze digitali che nella ricerca delle migliori opportunità sul mercato del lavoro, rappresentando uno snodo cruciale per dare slancio al potenziamento digitale dell’Italia.

I profili professionali più richiesti sul mercato ICT

Formati con noi offre un’importante occasione di avvicinamento al mondo del lavoro nel settore ICT e individua, in particolare, 16 profili che risultano attualmente tra i più richiesti dalle aziende del settore. Attraverso un’analisi del mercato effettuata dal Centro Studi Anitec-Assinform sono stati infatti selezionate le figure più ricercate, tra le quali spiccano data scientist, information security manager e developer, questi ultimi particolarmente ambiti sia per ciò che riguarda lo sviluppo di piattaforme web che di app mobili, oggi sempre più utilizzate sia nel campo dell’intrattenimento, per rendere accessibili passatempi digitali come le slot machine e servizi di streaming, che in ambiti di natura professionale e nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazione.

Per ciascuno di questi profili, sulla piattaforma Formati con noi vengono indicati corsi di formazione attualmente disponibili e opportunità di lavoro, con la specifica delle caratteristiche e dei requisiti minimi richiesti dalle aziende: un servizio dalle grandi potenzialità che si spera possa dare nuovo impulso a un mercato in piena crescita ma rallentato dalle difficoltà storiche del nostro tessuto socio-economico.