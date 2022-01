Astrologia per tutti, parte il corso completo. Primo appuntamento domenica 23 gennaio

“Astrologia per tutti”: parte il corso completo. Il primo appuntamento è domenica 23 gennaio

L’Alchimista all’Opera e la Delegazione Cida Roma e Lazio presentano “Astrologia per tutti”, un corso completo su piattaforma Zoom per chi vuole imparare a leggere il Tema Natale– che altro non è che la mappa del cielo nel momento in cui ognuno di noi è venuto al mondo.

Il corso prevede un’ampia parte “pratica” che permetterà ai partecipanti di cimentarsi nella lettura del Tema Natale e di mettere in pratica le conoscenze acquisite grazie ai docenti Anna Maria Morsucci, Luciano Drusetta, Eleonora Boscarato, Barbara Russo.

Gli incontri cominciano a gennaio per concludersi a maggio ed ogni volta si affronteranno argomenti differenti: si va dai cenni storici alle caratteristiche dei 12 segni zodiacali, dalle caratteristiche dei Pianeti all’interpretazione del Tema Natale.

Il calendario degli appuntamenti e degli argomenti affrontati durante il corso

– 23 gennaio 2022 – ore 9:30-12:30

Astrologia e Astronomia. Cenni storici

– 20 febbraio 2022– ore 9:30-12:30

Le caratteristiche dei 12 segni: elementi e le modalità.

– 20 marzo 2022– ore 9:30-12:30

I Pianeti: le loro caratteristiche. Domicili, esaltazioni e cadute.

– 24 aprile 2022– ore 9:30-12:30

Le 12 case e gli Aspetti

– 22 maggio 2022– ore 9:30-12:30

Come precedere nell’interpretazione del Tema Natale

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom.

Docenti: Anna Maria Morsucci, Luciano Drusetta, Eleonora Boscarato, Barbara Russo.

Tutor del corso: Alessia Praitano

Verrà fornito materiale didattico e sarà prevista la lettura del Tema Natale dei partecipanti (chi vorrà).

Il ciclo di seminari è organizzato dalla Delegazione Cida Roma e Lazio e dall’Alchimista all’Opera.

Prezzi:

singolo incontro: 30 euro

corso completo: 120 euro

+ 5 euro iscrizione Associazione Culturale (una tantum)

Per informazioni:

Whatsapp 328 5323839 oppure 334 1290293, oppure astrologiaromalazio.cida@gmail.com

Associazione Culturale “Il Centro” per la crescita personale

email: associazioneculturale.ilcentro@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/associazioneculturale.ilCentro/

tel. + 39 334 1290293