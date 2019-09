Axpo Italia partner della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

MILANO – Axpo Italia sostiene la ricerca e quest’anno sarà al fianco della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) in occasione della XVII Campagna Nazionale, nel mese di ottobre in tutta Italia, e dell’ottava edizione del Bike Tour FFC 2019, in programma dal 2 al 5 ottobre.

Il sostegno da parte di Axpo alla Fondazione si realizza in maniera duplice e attiva: infatti non solo l’azienda destinerà un contributo diretto alle attività di ricerca FFC, ma sarà anche effettivo partner della Fondazione nella promozione della sua Campagna istituzionale. Giunta alla XVII edizione, la Campagna Nazionale per la ricerca FFC ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia genetica grave più diffusa e promuovere la raccolta fondi, invitando le persone a cercare il Ciclamino della ricerca nelle piazze di tutto il territorio italiano, durante tutto il mese di ottobre.

All’interno della Campagna, prenderà il via anche quest’anno il Bike Tour FFC, pedalata solidale di oltre 500 km in 4 tappe, ideata dal presidente FFC Matteo Marzotto e in programma dal 2 al 5 ottobre, con un itinerario che si snoda da Perugia a Firenze, patrocinato da Regione Umbria e Regione Toscana. Il gruppo di ciclisti FFC, nutrito di campioni amici della Fondazione come Mario Cipollini e capitanato dallo stesso Marzotto, porterà il messaggio di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca sulla fibrosi cistica direttamente sul territorio, incontrando i volontari e le autorità dei Comuni coinvolti, sempre presenti lungo il percorso con il Ciclamino della Ricerca.

La Campagna Nazionale FFC si concluderà simbolicamente il 31 ottobre, con una Charity Dinner organizzata sulla sponda veronese del Lago di Garda, alla prestigiosa location della Dogana di Lazise, a cui Axpo prenderà parte insieme agli invitati della Fondazione, con imprenditori, autorità e rappresentanti dell’organizzazione.

Axpo prenderà attivamente in tutte le iniziative, con progetti dedicati e con il diretto coinvolgimento dei propri dipendenti.

Simone Demarchi, Ad di Axpo Italia spiega: “Axpo da sempre sente su di sé la responsabilità di contribuire al miglioramento dell’eco-sistema in cui opera. Questo si traduce in azioni concrete che mettono al centro il miglioramento della qualità della vita delle persone. Siamo partiti dal sostegno all’ospedale Gaslini di Genova, dalla nostra città quindi, e ora vogliamo portare il nostro sostegno al servizio della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica a livello nazionale”.

Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia sottolinea: “Axpo con l’impegno in questo progetto vuole testimoniare la propria vocazione di azienda che ha tra i propri valori la solidarietà. Sostenere la ricerca scientifica, quindi, è una leva per migliorare la qualità della vita delle comunità in cui operiamo. L’impegno al fianco di un’eccellenza nella ricerca come la Fondazione Fibrosi Cistica va proprio in questa direzione”.