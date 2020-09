Vuoi un’azienda di successo? Un consulente di marketing fa la differenza

Vuoi un’azienda o un’azienda di successo? Un consulente di marketing fa la differenza!

Se hai un’azienda sai benissimo che fra aprirne una e farla andare bene c’è una grande differenza. Che si tratti di un nuovo business o di un progetto da rilanciare, quello che ci vuole è di partire con il piede giusto. In tanti, per l’entusiasmo o per fretta di “fare”, si lanciano subito nella realizzazione del sito web, delle pagine social, nella promozione a pagamento sugli stessi, nella newsletter pensando che prima si fanno queste cose, prima si vende.

L’entusiasmo dell’inizio è del tutto normale, significa che c’è la passione e questa è fondamentale per lavorare bene. Entusiasmo e passione, però, nel digital marketing sono due cose che vanno tenute sotto controllo perché a prevalere devono essere la razionalità e soprattutto i dati, colonne portanti nell’elaborazione di una strategia di marketing vincente. È proprio questa che ci vuole e che la fretta a volte fa dimenticare: una strategia, un piano con un punto d’inizio e uno d’arrivo.

Se intendi far sì che la tua azienda non sia solo un’azienda, ma un’azienda di successo, allora è il caso di mettere il freno agli entusiasmi, studiando una strategia di web marketing con i fiocchi, professionale, mirata in base al tipo di business e in base al target.

La chiave di volta per un business di successo

Sei un esperto di marketing? Fai marketing per professione? Hai una serie di casi sui quali hai già lavorato? Solo se la risposta a queste domande è sì, allora hai già da te in mano quello che ti occorre per portare la tua azienda verso il successo. Se così non è ed hai competenze solo trasversali, per sentito dire o letto online, perché ti occupi di business in un altro settore, allora è il caso che ti rivolgi ad un professionista: un web marketing e SEO Leader, esperto, serio, competente.

Ogni imprenditore con un’azienda di successo che si è affacciata ad internet è affiancata da una figura come questa. Farlo senza vuol dire davvero perdere tempo prezioso, sprecare denaro e mettere a repentaglio il nome del proprio brand. La concorrenza è tanta, la pubblicità costa e gli errori online si pagano e cari perché nel web il ricordo è molto lungo e difficile da eliminare.

Non dare quindi per scontata questa figura, non pensare che sia una spesa perché è invece un investimento. È vero che in rete si trovano molte informazioni sul web marketing, anche ben fatte, ma la teoria non è sufficiente per saper applicare quanto letto: ci vuole esperienza pluriennale e ci sono cose, inoltre, che si imparano solo sul campo.

Il consulente SEO e web marketing che fa la differenza

Se hai un’azienda a Milano avrai bisogno di un consulente SEO a Milano, ma in realtà potresti rivolgerti a questa figura anche se avessi la tua ditta nelle regioni limitrofe. Questo perché di fatto non sarà necessario stare con questa figura fianco a fianco quotidianamente, ma sarà sufficiente fornirgli gli strumenti per lavorare, poi potrà farlo in autonomia. Compreso il target, il tipo di business e di prodotto, le aspettative; analizzato il mercato ed i competitor; valutati gli strumenti a disposizione: il consulente metterà in piedi una strategia di marketing ad hoc, specifica per quell’azienda, per quel settore, per quel momento.

È solo a questo punto che si potrà iniziare finalmente a “fare” e si potrà mettere in quel percorso ben chiaro e definito tutta la passione e l’entusiasmo fino a quel momento messi a freno.