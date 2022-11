Bagaglio in aereo, in stiva (4 ruote) o a mano (meglio senza ruote): un esperto spiega colore e materiale

Bagaglio a mano e in stiva, un esperto di una compagnia aerea spiega il tipo di valigia che non si dovrebbe mai usare.

La valigia ideale per viaggiare: rigida o impermeabile; di colore scuro, ma non nero perché può causare problemi in caso di smarrimento essendo un colore comune. Con quattro ruote, perché quelle con due diventano “davvero fastidiose” quando si trascinano in aeroporto. E una borsa espandibile per gli acquisti dell’ultimo minuto in vacanza.

Sono tra i consigli di viaggio che Megan Homme pubblica sul suo Blog, 360k follower, spaziando tra prenotazioni di voli economici a come viaggiare con il solo bagaglio a mano a quale valigia utilizzare per tenere al sicuro i propri oggetti di valore.

“Non si può mai sapere cosa ci sarà nella borsa di qualcun altro, o cosa ci sarà sotto l’aereo e cosa potrebbe fuoriuscire sulla propria borsa; così come se il vostro bagaglio va sotto l’aereo: si rovinerà molto rapidamente”. E poi, per fortuna, ha detto che non c’è bisogno del “bagaglio più costoso” per tenere al sicuro le vostre cose.

Un esperto di viaggi ha recentemente affermato che non bisogna mai prendere una valigia con le ruote se si viaggia con il bagaglio a mano. Lee Thompson, cofondatore della società di viaggi di lusso Flash Pack, ha spiegato che è più probabile che le valigie con le ruote vengano messe in stiva se in cabina ce ne sono troppe per entrare negli armadietti.

Un addetto dell’aeroporto ha detto: “Se la sua borsa pesa più di 25 kili, se la passerà male. Quanto vi scoccia sollevare la vostra borsa nel retro dell’auto?

Immaginate di doverlo fare 200 volte: diventa frustrante e stancante e a volte lo lanciamo con poca attenzione perché sono troppo pesanti per farlo con attenzione”.