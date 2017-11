Bambini in auto, ecco perché non dovrebbero indossare il cappotto sul seggiolino

ROMA – Giacche e cappotti durante i viaggi in auto, sono assolutamente da evitare ai piccoli che trascorrono il tragitto seduti sul seggiolino. Il motivo è dettato da ragioni di sicurezza, ed è stato analizzato in un recente articolo dell’Independent che fa riferimento a Good Egg Safety, un network specializzato nel fare prevenzione sui temi della sicurezza.

“Potrebbe sembrare che i piccoli siano completamente al sicuro, invece si crea un vero e proprio vuoto tra il loro corpo e le cinte” hanno spiegato gli operatori del sito, sottolineando come le cinture di sicurezza si rivelano completamente inutili se non aderiscono al corpo del bambino. In pratica, quando poggiano sui cappotti per loro natura voluminosi, in caso di urto, le cinture non riuscirebbero a trattenere i bimbi.

Si consiglia quindi di togliere il capotto al piccolo, legarlo al seggiolino e eventualmente poggiargli una una coperta addosso.