I Paesi che connetteranno le scuole con la banda ultralarga possono aumentare il proprio PIL fino al 20%. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Economist Intelligence Unit (Eiu), pubblicato nei giorni scorsi.

“Una forza lavoro ben istruita ha maggiori probabilità di essere innovativa e di promuovere idee rivoluzionarie – spiega il report – portando allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro”. L’analisi dell’EIU mostra anche che per ogni 10% di aumento della connettività scolastica in un paese, il PIL pro capite potrebbe aumentare dell’1,1%”.

Banda ultralarga e scuole: cosa dice il rapporto Eiu

Il rapporto sottolinea su quattro azioni chiave per realizzare il cambiamento:

una strategia di partenariato pubblico-privato per coordinare gli sforzi di tutti gli stakeholder;

l’accessibilità e l’economicità del piano. Costruire infrastrutture per permettere l’accesso a Internet è il punto da cui partire;

l’educazione all’uso della rete e degli strumenti digitali;

l’utilizzo sicuro di internet per i bambini.

La ricerca evidenzia come i leader del settore pubblico e privato, unendo le forze, possono fare la differenza nel ridurre il digital divide, facendo in modo che la l’accesso ad Internet diventi realtà per i bambini delle scuole di tutte le età.

Altri benefici della connettività scolastica evidenziati dal rapporto includono un aumento della qualità dell’istruzione, la creazione di una forza lavoro più produttiva e lo sviluppo delle comunità circostanti.

La banda ultralarga nelle scuole italiane

Il digitale è ormai parte integrante della nostra quotidianità e del mondo dell’istruzione e integrerà sempre di più la didattica. In Italia, ad esempio, sono già oltre 11.700 le scuole che possono usufruire dell’infrastruttura di rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber e avere una connessione ultraveloce fino a 1 Gbps.

Una parte consistente degli istituti raggiunti fa parte del bando “Piano Scuole” indetto da Infratel. Grazie al bando, le scuole potranno usufruire della connessione simmetrica in fibra ottica fino ad 1 Giga al secondo gratuitamente per un periodo di 5 anni.