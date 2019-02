Bernoni Grant Thornton: Giulio Tedeschi nuovo Head of Advisory Services

MILANO – Giulio Tedeschi è stato nominato Head of Advisory Services di Bernoni Grant Thornton, la member firm italiana di Grant Thornton International Ltd specializzata nei servizi di consulenza tributaria, societaria e di parte dell’advisory.

Laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzato in fiscalità delle imprese, valutazioni aziendali, strutturazione di operazioni straordinarie e contenzioso tributario, Tedeschi diventa responsabile dell’area Advisory dopo oltre 30 anni in Bernoni Grant Thornton, dove è Partner dal 1989. Tra i suoi clienti rientrano assicurazioni, società di investimento, banche e società multiutility.

Parallelamente all’attività professionale, Tedeschi è anche professore a contratto di tecnica professionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

“Questa nomina”, sottolinea Alessandro Dragonetti, Managing Partner di Bernoni Grant Thornton, “si inserisce in una riorganizzazione di più ampio respiro, volta a garantire ai clienti una proposta di consulenza che contempli una sempre maggiore integrazione tra i servizi Tax e i servizi Advisory”. “Siamo certi”, conclude Dragonetti, “che la notevole esperienza e la professionalità maturate da Giulio Tedeschi nella consulenza integrata alle imprese nel corso della sua carriera contribuiranno a supportare gli altri Partner e tutto il team della nostra advisory practice al fine di soddisfare le esigenze del mercato e rispondere alle sempre più specifiche esigenze dei clienti, coinvolgendo i consulenti più giovani che rappresentano la vera ricchezza della nostra organizzazione”.

“Mi fa piacere mettere al servizio dell’area Advisory l’esperienza maturata in questi anni in Bernoni Grant

Thornton”, afferma Giulio Tedeschi, “mi impegno a continuare l’implementazione e lo sviluppo dei servizi di

consulenza integrata in ambito aziendale, societario e tributario affinché i clienti possano essere assistiti

con un approccio interdisciplinare”.