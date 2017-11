Inutile negarlo: il Black Friday è destinato a segnare sempre di più le abitudini dei consumatori italiani. Merito dei maxi sconti, ovviamente, ma anche e soprattutto della crescente propensione a fare shopping on line. Non a caso la febbre da Black Friday scoppiata quest’anno coincide con una notevole crescita dell’e-commerce tricolore. È stato stimato, infatti, che nel 2017 le transazioni sul web in Italia faranno registrare 23,4 miliardi di fatturato. Un valore quasi doppio rispetto a quello del 2013, anno in cui il Black Friday era sconosciuto ai più.

L’INCOGNITA AMAZON

Che il Black Friday sia un giorno di acquisti on line lo conferma anche il clamore suscitato dallo sciopero nel centro di spedizione Amazon di Castel San Giovanni. Al di là delle agitazioni sindacali, comunque, saranno decine di migliaia gli italiani che faranno shopping con un clic. Magari pensando alle prossime festività natalizie e alla ghiotta opportunità di risparmiare evitandosi pure l’ansia del regalo all’ultimo minuto. D’altronde, le offerte non mancano.

LA GIFT CARD APPLE E LE SUPER OFFERTE MONDO CONVENIENZA

Il sito Apple dedica un’apposita sezione al Black Friday offrendo una carta regalo da € 150 in caso di acquisti. Nessun sconto, invece, per il neonato iPhone X. Discorso analogo per Microsoft che non varia il prezzo dell’ambita Xbox One X, ma ribassa quello del nuovo Surface Pro. In tema di prodotti elettronici, comunque, merita una visita il sito Mediaworld, per l’occasione in versione total black.

Altra visita d’obbligo è quella al sito Mondo Convenienza che propone un’originale, e decisamente vantaggiosa, forma di scontistica. Innanzitutto per quel che riguarda i prezzi, infatti allo sconto IVA 22% verrà applicato un ulteriore 22% di riduzione. E, poi, per quel che riguarda i prodotti: ogni 4 ore ne verranno proposti 4. Ogni slot di prodotti sarà disponibile in quantità limitata e per l’arco temporale indicato, dunque cogliete al volo le occasioni. Questa promozione speciale è valida solo online.

L’ABBIGLIAMENTO A PREZZI RIDOTTI

Se le offerte Mondo Convenienza si rivelano le migliori per chi pensa alla casa, quelle Timberland movimentano il settore abbigliamento. La compagnia statunitense celebra il Black Friday con un codice presente sul suo sito che garantisce uno sconto del 30%. Un po’ come fanno H&M, Zara e Ovs che propongono riduzioni di prezzo comprese tra il 20% e il 50%. Insomma, è tempo di Black Friday: gli acquisti sono convenienti, soprattutto in rete.