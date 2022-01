Bonus senza deposito: cosa sono e come funzionano?

Ormai qualsiasi tipo di piattaforma di casinò online cerca di attirare nuovi clienti per invogliarli ad effettuare l’iscrizione tramite delle offerte riservate a coloro che si registrano per la prima volta sul sito. Si tratta dei bonus di benvenuto: un’occasione da cogliere al volo per tutti gli appassionati dei giochi online che amano vincere fin da subito!

In particolare, l’opzione del bonus senza deposito è ancor più allettante tra le varie proposte online: questo bonus prevede, senza la necessità di effettuare alcun deposito, l’erogazione di una ricompensa monetaria direttamente sul conto di gioco dell’iscritto, che può tranquillamente servirsene per effettuare nuove scommesse.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui casinò con bonus senza deposito, per scoprire gli effettivi vantaggi e come fare per ottenerli senza alcun rischio.

Cosa sono i bonus senza deposito

I casinò con bonus senza deposito costituiscono un’occasione imperdibile per chiunque voglia cimentarsi con il mondo dei giochi online. Si tratta di un sistema di incentivi attivati non appena un giocatore si registra ad una determinata piattaforma e conclude le operazioni di convalida del documento di riconoscimento.

Non appena l’utente compila i relativi moduli di iscrizione e aggiunge nickname e password al proprio profilo, deve solo attendere che la piattaforma elargisca una determinata somma di denaro. Nella maggior parte dei casi, l’entità del guadagno economico è piuttosto limitata, pari a 5, 10 o 15 euro. Tuttavia, anche ricevere una somma così irrisoria a inizio esperienza può risultare molto appagante per giocare senza alcun rischio di perdita.

Al tempo stesso, diversi operatori offrono un bonus non in denaro, ma in giri gratuiti presso una Slot Machine, una Roulette o qualsiasi altro gioco. I cosiddetti Free Spin contribuiscono, a loro volta, a dar vita a un’esperienza interessante fin dalle prime battute.

Tutti i vantaggi dei bonus senza deposito

Un bonus senza deposito fornito da un casinò online offre dei vantaggi davvero sorprendenti. Il primo beneficio è molto semplice da comprendere, dato che giocare gratis è il sogno di qualsiasi utente alle prime armi. Per attivare una formula simile, bisogna rispettare un insieme di requisiti, come ad esempio completare le operazioni relative alla registrazione in un determinato arco temporale.

Al tempo stesso, il bonus senza deposito consente al nuovo giocatore di acquisire rapidamente piena dimestichezza con il gioco al quale viene collegato. Si parte scegliendo il gioco preferito all’interno del palinsesto e si verifica quindi se può risultare redditizio. In questo modo, è possibile toccare con mano il servizio offerto da una piattaforma e decidere se continuare ad utilizzarlo o meno, senza alcun tipo di impegno iniziale.

Come fare per ottenerlo

Come accennato in precedenza, la procedura per ottenere i bonus di benvenuto senza deposito è estremamente semplice: basta iscriversi ad una piattaforma, inserendo dati personali, di residenza e di fatturazione. Quindi, è necessario attendere che il sito Internet completi le varie operazioni di convalida del documento di riconoscimento.

Un requisito del genere è essenziale per attestare l’affidabilità del servizio, con sole proposte di giochi legali: tutte le piattaforme di gioco online infatti devono essere regolarmente in possesso della licenza ADM fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Inoltre, bisogna prestare attenzione all’eventuale volume di vincita da ottenere per riscattare la somma di denaro o i giri gratuiti prestabiliti.

Un bonus casinò senza deposito è diverso rispetto agli altri perché non richiede alcun investimento iniziale o soglia da raggiungere per ottenerlo. Chi si iscrive a un sito Internet con un servizio del genere deve solo attendere le verifiche effettuate dall’operatore per usufruire di una discreta cifra fin da subito.

Al giorno d’oggi, sono ancora pochi i siti Internet che mettono a disposizione un’agevolazione di questo genere perché considerata poco redditizia. Ai vari operatori non conviene regalare una somma di denaro a fondo perduto, e il rischio di avere utenti poco motivati a proseguire nella loro esperienza di gioco è sempre dietro l’angolo.

Uno dei servizi più richiesti nei casinò online

I casinò con bonus senza deposito sono sicuramente tra i servizi più richiesti da parte di coloro che vogliono approcciarsi ai giochi online senza disporre di un patrimonio economico molto ampio. Il sogno di iniziare a giocare, ed eventualmente vincere, senza dover spendere neanche un centesimo iniziale fa gola a numerosi appassionati.

Al tempo stesso, è necessario agire con tutta la dovuta attenzione per evitare di andare incontro a cocenti delusioni. Infatti, nella buona parte dei casi, la somma ricevuta è in realtà solo virtuale e deve essere investita direttamente sui giochi, per puro e semplice divertimento.

In pratica, un bonus senza deposito non deve essere preso come una sorta di regalo in denaro, ma solo come un incentivo per iniziare a giocare con le proposte di una determinata piattaforma. In caso contrario, il rischio di restare delusi si manifesta con una certa facilità.