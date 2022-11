Capispalla Donna: i must have di PINKO tra i trend di stagione

È tempo di controllare i capispalla da donna e dare uno sguardo ai trend di stagione per poter essere sempre femminili, sensuali, ma anche tremendamente glam. Quali sono i must have di PINKO? Ebbene il prossimo inverno non potranno mancare nel guardaroba di ogni donna capispalla anche molto diversi tra loro, ma capaci di rendere un look ancora più chic e adatto ad un evento serale che richiede una certa eleganza e raffinatezza o più rock e sexy per una uscita con gli amici nei locali più trendy.

Capispalla da donna eleganti: cosa non può mancare in un guardaroba super chic

Tra i vari capispalla da donna proposti da PINKO la scelta è davvero ampia. Sicuramente, però, il capospalla elegante per eccellenza è costituito da un cappotto lungo. I colori? Bianco, nero, grigio o cammello. Le varianti? Davvero numerose. Un cappotto lungo doppiopetto può adattarsi perfettamente ad una occasione formale, in cui il look deve essere più rigoroso e austero. Un cappotto lungo monopetto di colore nero, invece, seppur molto elegante, può essere più sensuale e lasciar trapelare tutta la femminilità di chi lo indossa. Può essere indossato durante le uscite serali, anche insieme alla persona amata, o per eventi importanti con amici e colleghi. Il cappotto lungo in panno color cammello, invece, non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un capospalla intramontabile, un vero e proprio passepartout da indossare anche di giorno per correre a prendere i propri figli a scuola, per recarsi all’Università o al lavoro, ma anche per andare al supermercato o a far shopping in centro.

PINKO colora l’inverno con le mille sfumature dei piumini

Non è davvero inverno se non si indossa un caldo e morbido piumino. PINKO ha deciso di puntare molto su questa tipologia di capispalla da donna per accendere la stagione più grigia con colori vivaci e allegri. Il piumino lungo crystal in nylon è sicuramente uno dei must have di questo inverno. Simpatico, divertente, allegro, ma soprattutto caldo. Adatto ad essere sfoggiato per gite fuori porta, passeggiate in montagna, ma anche in centro città per eventi all’aperto pronti a sfidare freddo e intemperie. Il piumino laminato effetto vintage è invece una vera e propria chicca. Un pezzo irrinunciabile da indossare per le Feste o per non passare inosservate mentre si trascorre la serata in compagnia passando da un locale all’altro o da un party all’altro. Le donne che vogliono essere più sexy e rock, invece, possono puntare il tutto e per tutto su un piumino caban crystal in nylon. Il taglio corto permette di mettere in luce le gambe, i colori sgargianti richiamano l’attenzione, ma soprattutto portano una ventata di allegria. Chi indossa questo capo avrà sicuramente un look più sbarazzino e giovane e sarà al centro dell’attenzione anche nell’evento più trendy.

I capispalla femminili più pratici: come tenersi al riparo dalle intemperie

Cosa indossare, infine, per tenersi al riparo, negli spostamenti quotidiani tra casa e lavoro, quando piove e tira vento o addirittura nevica? La scelta migliore è quella di optare su un piumino overshirt in tela tecnica. Si tratta di uno capospalla da donna davvero utile, comodo e pratico che può oltretutto essere indossato non solo in inverno ma anche durante le mezze stagioni. Oppure? PINKO offre un’alternativa ad hoc a chi vuole apparire più femminile. Quale? Una meravigliosa mantella con cappuccio e frange che riesce a mettere in risalto anche un lato più romantico.

Capispalla da donna faux fur: come non rinunciare alla pelliccia

Oltre ai colori in grado di accendere l’inverno, tra i must have ci sono, per PINKO, i cappotti invernali o gli inserti in faux fur. Chi non vuole rinunciare alla pelliccia, puntando ovviamente su una finta, può farsi abbracciare da un cappotto faux fur animalier oppure spostarsi in centro città per le varie commissioni con un giubbino in denim con inserti faux fur che rendono questo capospalla, così giovane e capace di non passare mai di moda, ancora più caldo e morbido. Ultimo must have tra i capispalla da donna in faux fur? Immaginatevi sul red carpet di un evento qualsiasi, pronte ad essere immortalate dagli scatti che finiranno anche solo su Instagram, cosa vi renderebbe indimenticabili? Sicuramente un super caldo gilet faux fur da sfoggiare con un pizzico di grinta e uno sguardo sbarazzino.