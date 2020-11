Capodanno Terni – “L’anno che verrà”, la tradizionale trasmissione di Rai Uno nella notte di San Silvestro, si terrà in un capannone dell’Ast di Terni e vedrà anche quest’anno Amadeus alla conduzione.

L’accordo per il Capodanno Terni è stato siglato tra la Rai, la Regione Umbria, il Comune di Terni e Acciai speciali Terni. La Giunta comunale ha dichiarato: “La realizzazione a Terni del programma – L’Anno che verrà – rappresenta un’opportunità per la forte visibilità offerta alla nostra città. È specificato – proponendo una serie di iniziative le quali, andranno in onda nel contesto della trasmissione, sia nella sera di messa in onda dello spettacolo, il 31 dicembre 2020, che nei venti giorni precedenti la messa in onda durante il quale la Rai promuoverà il suo programma e, di conseguenza, il nostro territorio. Gli spazi dove si terrà il programma ovvero quelli di Acciai Speciali Terni sono ambienti controllati e consentono di garantire il rispetto delle disposizioni anti Covid-19 oltre a disporre delle condizioni logistiche adeguate alla realizzazione dell’evento”.

Una grande opportunità di promozione per l’Umbria

Una grande occasione quindi per la Regione Umbria che nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del territorio e del turismo attraverso il media televisivo, finora aveva investito solamente nella fiction Don Matteo serie prodotta da Lux Vide, in collaborazione con la Rai fiction.

Polemiche senza fondamenta

Nonostante l’iniziativa sia molto positiva per la Regione Umbria non sono di certo mancate polemiche sterili come la nota dell’associazione Terni Valley che sulla pagina Facebook scrive: “Capodanno RAI a Terni: una buona vetrina per la nostra regione e per la nostra città, ma che presenta delle criticità e delle contraddizioni, soprattutto metodologiche, che non possiamo non rilevare.

L’Umbria e, in particolar modo, Terni stanno tentando faticosamente di costruirsi un’immagine turistica basata principalmente sulle attività outdoor, la spiritualità, l’archeologia industriale ed il cosiddetto turismo slow. Un percorso preciso che si concentra su segmenti di mercato molto ben definiti, che seguono forme di comunicazione che necessitano di contenuti specifici e mirati, che mal si coniugano con un evento inevitabilmente generalista, seppur ad alta visibilità. Con l’impressione che ci si sia piegati, anche in questa occasione, alla logica del “purché si faccia qualcosa”, auspichiamo a questo punto la miglior resa possibile dell’iniziativa, nella quale le migliori realtà ed energie della città possano emergere e regalare un momento di serenità al Paese, al termine di un anno così duro”.



Ecco perché la Regione Umbria ha scelto di siglare quest’accordo



A tal proposito ci siamo documentati. Dalle nostre rilevazioni è emerso che il fondo a disposizione della Regione Umbria è destinato esclusivamente ad investimenti finalizzati ad attività promozionali con la Rai. Ci risulta inoltre che il Comune di Terni non abbia stanziato alcuna somma per questa attività.