Cellulari, iPod e dispositivi elettrici in disuso funzionanti: nei cassetti di casa ne abbiamo in media 20. Valgono in media 687 euro (foto Ansa)

Cellulari, iPod dispositivi elettrici in disuso: nei cassetti di casa ne abbiamo in media 20. Secondo il gruppo di attivisti Recycle Your Electricals, il loro valore commerciale è in media di 687 euro.

In qualsiasi abitazione è probabile ci sia un telefono cellulare, un iPod o un oggetto elettrico ormai dimenticati in un cassetto o chiusi in un armadio. Secondo il gruppo di attivisti Recycle Your Electricals, la famiglia media britannica – e forse quella italiana – ha circa 20 dispositivi che non usa più.

Cellulari, iPod dispositivi elettici funzionanti: quanto valgono in media

Ma il valore medio totale di vendita di questi oggetti è di circa 687 euro, il che in vista del Natale e dei regali, può essere un’ottima notizia.

Liz Pigott, 42 anni, non aveva idea di poter guadagnare denaro vendendo vecchi oggetti fino a quando su Facebook non ha letto un post di Recycle Your Electricals.

Con i tre figli ha setacciato la casa e nel giro di poco hanno trovato 12 oggetti dimenticati ma funzionanti.

Dopo aver cercato su siti web come eBay e Gumtree, Liz ha scoperto che avrebbe potuto vendere una macchina del pane, ricevuta 12 anni prima come regalo di nozze, a circa 33 euro.

Il vecchio mini laptop HP e il laptop Dell potevano valere tra i 177 e i e i 221 euro e un iPhone 7 tra i 110-145 euro.

Se riuscirà a vendere tutto, Recycle Your Electricals stima che potrebbe guadagnare da 776 a 880 euro.

“Ero imbarazzata da quanti apparecchi avevamo e che non usavamo. Ogni volta che acquistavamo qualcosa di nuovo, tenevo quello vecchio come riserva ma non l’abbiamo mai usato. Ci sarà chi avrà bisogno di questi oggetti”, ha osservato Liz.

Oggetti in vendia su siti come eBay

Gli articoli usati per poco tempo possono essere venduti su siti online come eBay, Gumtree, Facebook Marketplace o gruppi di vendita.

Su eBay, in genere si fanno offerte per un determinato periodo di tempo, mentre su siti come Gumtree e Facebook, è possibile impostare il prezzo.

Consigli importanti

Alcuni consigli importanti. Assicuratevi di rimuovere batterie e lampadine, che le prese, adattatori e dispositivi soddisfino gli standard di sicurezza.

Prima di vendere un dispositivo, salvate le foto e i contatti su una chiavetta. Rimuovete la Sim e la scheda di memoria. Cancellate tutti i dati personali dal dispositivo ed eseguite il cosiddetto “ripristino delle impostazioni di fabbrica” (fonte: Daily Mail).