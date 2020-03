Impazza sui social la challenge sportiva lanciata dall’ASI per raccogliere fondi in favore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo

ROMA – “SIETE PRONTI A PARTECIPARE ALLA SFIDA E DIMOSTRARE LA VOSTRA VOGLIA DI FARE SPORT E DONARE ATTRAVERSO LO SPORT? In un momento di difficoltà nazionale come questo in cui tutti dobbiamo stare in casa, ASI ha deciso, con la collaborazione di tanti amici di lanciare una challange sportiva. Ciascuno di noi potrá partecipare a questa sfida sportiva e potrà renderla ancora più significativa effettuando una donazione a favore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo – vero motivo per cui abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa. In 15 secondi fate quante più flessioni possibile cantando una canzone che ha fatto la storia del nostro Paese. Ogni aiuto, anche il più piccolo e all’apparenza insignificante, può fare la differenza per chi ora sta davvero lottando per la vita. Avanti, fate la challenge e sfidate taggandoli altri 3 amici! ATTENZIONE Copiate e incollate il post che contiene l’IBAN per le donazioni: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Giovanni XXIII IBAN IT52Z0569611100000012000X95

Codice BIC/SWIFT: POSOIT22 #ASIchallenge #iorestoacasa #15secondpushupchallenge”.

Così si legge sui social dell’ASI che con l’aiuto del pugile Carlo Pedersoli Jr hanno lanciato la sfida. Tanti i personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica che hanno aderito. Cristian Brocchi, Filippo Contri, Marco Mazzocchi, Vincenzo D’Amico, Gabriele Cirilli, Dado, Panico DJ, Il Presidente ASI e senatore Claudio Barbaro, Gianni Alemanno… e la lista continua ad allungarsi visto che i tag triplicano i partecipanti. Una bella iniziativa nata insieme ad #ASISportInCasa che invita con un sorriso a fare sport tra le mura domestiche, a condividere i propri video e a donare per una buona cosa. Insomma lo sport fa bene alla mente, al cuore… e si aiuta l’Ospedale di Bergamo.