Champions su Infinity +: blackout a tratti e ripetuti buffering

Champions su Infinity+: l’emittente streaming di Mediaset non ha fatto evidentemente tesoro degli inciampi e delle fatiche di DAZN nelle prime tre giornate di campionato e si è presentata all’appuntamento assolutamente impreparata.

Così la visione di Malmo-Juventus è sempre stata drammaticamente a scatti, quasi in video-lento, con ripetuti buffering. Nel secondo tempo le cose sono leggermente migliorate (evidentemente nell’intervallo sono stati aperti i rubinetti alle CDN) ma in definitiva la qualità di visione è ben sotto il livello minimo di accettabilità. La maggior parte degli utenti non ha visto alcunché: schermi neri, al massimo uno o due fermi immagine e poi un laconico messaggio di errore. Un errore di timeout della connessione.

Infinity reagisce velocemente: chiede (quasi) scusa e differisce la fatturazione di 15 giorni

Una cosa però Infinity ha fatto (quasi) bene: ha chiesto immediatamente scusa via Twitter, offrendo a tutti gli abbonati il prolungamento di 15 giorni dell’abbonamento in corso. DAZN per fare qualcosa di simile, dopo la prima giornata di Serie A, ci ha messo tre giorni. C’è una nota stonata nel tweet di Infinity: il tentativo di chiamarsi fuori rispetto alle responsabilità del blackout. “… Nonostante il problema non sia stato causato da noi”. E niente, i tantissimi manuali di crisis management probabilmente non sono stati letti dai manager Infinity: chiedere sempre scusa, mai accampare scuse. Anche quando non hai tutti i torti, per i tuoi clienti l’unica interfaccia sei tu. Se il servizio crolla è sempre colpa tua: cara Infinity, segnare sul taccuino delle esperienze da mettere in cascina per il futuro.

Il confronto con Prime Video era importante per DAZN, ora diventa cruciale per Infinity: stasera c’è il Milan

Insomma, chi si lamentava dei livelli di servizio di DAZN, ha scoperto che al peggio non c’è mai fine; Alla luce di questa vera e propria débacle, l’appuntamento con Inter-Real Madrid di stasera, in esclusiva streaming su Amazon Prime Video, diventerà un doppio esame: non solo un confronto scomodo per DAZN, ma il rischio di una sentenza di condanna per Infinity+, ancora più definitiva di quanto non abbiano già espresso migliaia di tifosi inferociti sui social. Stasera, in contemporanea con l’Inter su Amazon, infatti giocherà il Milan su Infinity+: a Cologno Monzese hanno le ore contate per mettere le cose a posto ed evitare una vera e propria rivoluzione dei tifosi milanisti.

E poi, a turno di Champions finito, toccherà tirare i bilanci a medio termine della serataccia di Infinity+. Certamente ci sarà chi getterà benzina sul fuoco delle polemiche su calcio e streaming: siamo davvero pronti ad abbandonare il broadcasting tradizionale?