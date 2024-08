Che tempo farà nei prossimi giorni? Le infiltrazioni d’aria più fresca in quota che arrivano dal Nord delle Isole Britanniche, hanno fatto ripiombare il Nord Italia in una forte instabilità. Allerta gialla per oggi su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. Al Sud è atteso maltempo dalla serata: qui l’allerta gialla è su alcune regioni: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E in nottata sono previsti forti temporali anche in Pianura Padana. Il clima resterà tuttavia molto caldo. E le temperature resteranno su anche dopo questa breve nuova perturbazione.

Il meteo nel dettaglio, lunedì 26 agosto

Le regioni più colpite dal maltempo sono il Piemonte: qui, in mattinata sono avvenuti rovesci e temporali anche di forte intensità con frequenti grandinate. In provincia di Novara la zona più colpita è la zona di Borgomanero dove si segnala grandine di medie dimensioni e locali disagi per allagamenti. In provincia di Vercelli il centro più colpito è Borgosesia, su cui si è abbattuto un forte temporale con grandine. Forti piogge anche nella zona di Cossato in provincia di Biella.

Il Lombardia, una violenta grandinata, unita a pioggia e vento forte, si è abbattuta nella zona di Brescia e provincia. Interessata in modo particolare la zona della Franciacorta con i i comuni di Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Cologne. le strade sono apparse completamente imbiancate: stessa cosa sui giardini. Il violento temporale ha flagellato i tetti delle cas, procurato danni alle automobili e ai pannelli solari. Nella città di Brescia alcuni sottopassi si sono allagati.

Al Centro Italia, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, il cielo però si potrà vedere a tratti molto nuvoloso su gran parte delle regioni. Al Sud invece, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

Martedì 27 agosto

Martedì 27 agosto, al Nord la giornata trascorrerà ancora con un tempo a tratti molto instabile con rovesci o temporali a carattere molto irregolare sulle Alpi. Al Centro, la giornata trascorrerà con una mattinata stabile e un pomeriggio con rovesci temporaleschi sparsi sui settori appenninici e in Toscana. Al sud, in questa giornata aumenterà l’instabilità pomeridiana sui rilievi, soprattutto in Sicilia dove sono attesi forti temporali.

Mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 agosto, al Nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o con più nubi soltanto sui settori montuosi e sul Friuli. Al Centro, in questa giornata dopo una mattinata soleggiata, scoppieranno temporali con grandine sugli Appennini e zone vicine. Malgrado ciò, le temperature resteranno alte. Al Sud invece, ,la giornata trascorrerà con il bel tempo al mattino, mentre nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sui rilievi e in Sicilia.