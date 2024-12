Che tempo farà nei prossimi giorni? La giornata di domani segnerà l’arrivo di una perturbazione. In mattinata cielo prevalentemente coperto al Centro-Sud con piovaschi sparsi, nebbie diffuse al Nord e sole sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio peggiorerà al Centro con l’arrivo di precipitazioni via via più diffuse, anche temporalesche sulle coste tirreniche. Piogge in arrivo anche in Campania. Venti variabili.

Il weekend comincerà con tanta umidità e tempo incerto, ma finirà all’insegna di un miglioramento limitato al Centro-Nord.

Week-end, lieve miglioramento a Nord

Sabato porterà al Nord pioggia solo sulla Liguria e qualche fiocco di neve per l’Appennino Ligure e le Alpi Marittime; già in tarda mattinata si apriranno le schiarite. Centro e Sud vedranno piogge sparse, specie sulle coste tirreniche. Il sole farà capolino tra Puglia e Basilicata ionica nel pomeriggio. Domenica tempo decisamente migliore al Nord e, dalla tarda mattinata, al Centro. Temperature in salita sabato, ma sarà un breve interludio: domenica si faranno più rigide.