Chi è Alex De Pase, l’artista italiano del tatuaggio?

Nasce a Grado, in provincia di Gorizia, l’artista del tatuaggio italiano. Classe ’75, Alex De Pase inizia il suo percorso artistico giovanissimo: l’ispirazione arriva già all’età di 15 anni, quando vide un conoscente di Grado tatuato su tutto il corpo. Una cosa molto insolita, soprattutto in un piccolo paese.

Da quel momento in poi De Pase entra a tutti gli effetti nel tattoo world e comincia a mettere in pratica la sua arte sperimentando i primi tatuaggi e riconoscendo il suo talento e la voglia di mettersi in gioco, pur consapevole che in quegli anni il tatuaggio era visto più come un segno di ribellione piuttosto che come un’arte vera e propria.

Come tipico dei tatuatori della sua generazione, De Pase, all’inizio della sua carriera comincia con il tatuare qualsiasi tipo di soggetto senza alcuna coerenza stilistica, fino a quando decide di percorrere la strada dei ritratti realistici, di cui diventa ben presto pioniere: in Italia, infatti, il realismo a colori era ancora lontano dal successo.

Nel 1997 apre il suo primo piccolissimo studio di 15 mq e, benché pensasse che la sua carriera da tatuatore non avrebbe ottenuto grande fama, con l’impegno, prima artistico e poi imprenditoriale, le cose sono cambiate: apre il secondo studio, poi il terzo, fino ad arrivare agli attuali 10 locali commerciali di tatuaggi, sparsi tra l’Italia e la Svizzera.

Stile di tatuaggio realistico

I suoi lavori si sono consolidati pian piano come delle vere e proprie opere d’arte, con l’effetto tridimensionale tipico dello stile realistico, che predilige volti umani o animali.

Si tratta di tatuaggi precisi, nitidi e dettagliati, dove oggetti e soggetti che sembrano prendere forma e colpire l’immaginazione dell’osservatore.

Grazie alla sua tenacia e al suo impegno, è riuscito a diventare maestro indiscusso dei ritratti a colori, tanto che in pochi anni diventa l’artista per eccellenza del tatuaggio italiano. Nel 2009 viene inserito tra i dieci migliori artisti al mondo dalla rivista americana “Tattoo” e nel 2011 viene introdotto dalla rivista “Rebel Ink” tra i 25 tatuatori più ricercati al mondo.

Accademia delle Belle Arti Udine

Recentemente Alex De Pase ha aderito ad un progetto di larghe vedute dell’Accademia di Belle Arti di Udine, diventando docente dell’unico percorso accademico triennale al mondo dedicato ai tatuatori.

Si tratta di un vero e proprio percorso didattico volto a fornire tutte le basi e le tecniche del tatuaggio, che comprende molte materie fondamentali per costruire la figura professionale del tatuatore moderno, come l’inglese, la storia dell’arte, la gestione aziendale, lo sviluppo della carriera e la gestione del team.

Alex De Pase Luxury Footwear

In piena pandemia Alex De Pase decide di sviluppare un brand di calzature sportive di lusso, completamente Made in Italy, che è possibile visitare a questo link.

De Pase mette in moto un progetto che nasce dall’idea di unire il mondo del tatuaggio a quello delle scarpe di lusso, riuscendo a trasportare l’emotività del tatuaggio realistico sulla pelle di una scarpa: una grande sfida, ma decisamente interessante e unica.

Da qui la creazione di scarpe luxury sia da uomo che da donna, principalmente runners, sneakers e mocassini, con una fattura eccellente di pellami italiani ed una creatività che ha già coinvolto l’interesse di tantissimi amanti dello streetwear.

Sulla suola delle scarpe sono rappresentati i più iconici tatuaggi di De Pase, l’identità stilistica del brand.