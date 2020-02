“Cibo sostenibile per il corpo e per l’anima”: l’incontro al Museo delle Civiltà di Roma

ROMA – “Cibo sostenibile per il corpo e per l’anima”: questo il tema del terzo appuntamento del ciclo di incontri “Cose mai viste o… mai viste così” che prende spunto dalle opere presenti nel Museo delle Civiltà per conversazioni interdisciplinari sui temi legati alla filosofia, alla psicologia, alla medicina, alla spiritualità, alla storia dell’arte e nasce dalla collaborazione tra il museo delle Civiltà e l’associazione culturale Il Centro.

L’incontro si terrà domenica primo marzo alle 15:30 al Museo delle Civiltà di Roma, in piazza Marconi. Si parlerà di produzione del cibo e sostenibilità, dieta mediterranea e dieta vegetariana, ma anche dell’importanza delle api e del miele.

I relatori saranno Mario Mineo, archeologo Muciv e apicultore; Maria Laura Scarino, biologa laboratorio di Ecologia della Salute (AIEMS); Rosella Sbarbati del Guerra, biologa, specialista in scienza dell’alimentazione; Lucilla Ricottini, medico, direttrice del master in Biotipologia umana; Aristide Colonna, medico-chirurgo, presidente dell’Associazione Italiana Apiterapia; Hasan Gritli vice presidente di Sussidiari, Italibi, forum di cooperazione italo-libico. Modera la giornalista Anna Maria Morsucci. L’evento sarà trasmesso in diretta dalla pagina youtube del Museo delle Civiltà.