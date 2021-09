Cinque motivi per cui la tua impresa dovrebbe avere la fibra ottica

La fibra ottica FTTH sta rivoluzionando il mondo della comunicazione internet. Grazie a questo tipo di connessione super veloce possiamo guardare in alta qualità film in streaming oppure giocare online utilizzando una grande quantità di dati. Tuttavia, la vita di tutti i giorni non è fatta solo di svago.

La FTTH sta diventando sempre più fondamentale per freelance, artigiani e aziende. Questo perché l’abbattimento del digital divide apre nuove opportunità di crescita per realtà imprenditoriali che prima erano tagliate fuori del mercato in quanto impossibilitate a connettersi con altre aziende.

Proprio per questo abbiamo stilato un elenco di motivi per cui la tua azienda dovrebbe avere la fibra ottica.

1) La fibra FTTH rende la tua azienda più produttiva

Avere una connessione a 1 Gbps è un progresso notevole. Aspettare il download di un file o il caricamento di un sito è fa perdere tempo. Può sembrare poco, ma un minuto di attesa in più, moltiplicato per svariati dipendenti, corrisponde a diversi giorni di lavoro persi ogni anno.

2) Stabilità e niente brutte sorprese

Saresti in grado di svolgere i tuoi compiti in assenza di segnale? Quando internet è in down un’azienda intera si ferma.

3) La larghezza di banda è ultra

Questo fattore ti permetterà di dover gestire più eventi contemporaneamente, come una call su Skype e un invio di dati importante. La banda ultra larga, infatti, garantisce una potenza di trasmissione notevolmente maggiore rispetto alle connessioni in rame e non risente di dispersioni.

4) Niente latenza

Il ritardo nella trasmissione delle informazioni non è un problema solo dei gamer, come molti immaginano. Anche le aziende ne possono risentire. Pensate alle comunicazioni in tempo reale. È per questo che la fibra ottica, con i suoi tempi di latenza ridotti al minimo, è il mezzo per le comunicazioni ideale per evitare incidenti di questo tipo.

5) Il cloud ti salva la vita (lavorativa)

Cloud, CMS e data storage sono risorse irrinunciabili per le aziende. Dovunque tu sia, la banda ultra larga ti permette di scambiare informazioni con fornitori e clienti in maniera immediata e affidabile. La banda ultra larga garantisce, infatti, un accesso più rapido ai dati in cloud e riduce al minimo il rischio di cadute di linea durante upload e download.

Insomma, la nuova era dell’imprenditoria è cominciata. Cosa aspetti a connettere in FTTH la tua azienda?