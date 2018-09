ROMA – L’astrologa Kelli Fox ha collegato ogni segno zodiacale ai luoghi della terra in cui, per le caratteristiche del segno, i nati in quel periodo vivrebbero meglio.

Gli Ariete desiderano essere liberi di esprimersi e cogliere l’attimo: per questo, gli si addicono luoghi che premiano l’individualità, la competizione e il duro lavoro come l’Argentina, il Texas, l’Australia e l’Alaska.

I Toro prediligono equilibrio e relax e per questo amano le terre fertili e la vegetazione rigogliosa che si trovano a Tahiti, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda e Mauritius.

I Gemelli sono facilmente eccitabili dalle novità e danno il meglio nei luoghi animati come Chicago, Dubai, Estonia e Hong Kong.

I Cancro si adattano ovunque vanno ma non gli piace spostarsi una volta trovato l’equilibrio: Grecia, Hawaii, Giamaica e Colombia sono i luoghi in cui vivrebbero al meglio.

I nati sono il segno del Leone hanno bisogno di dare espressione alla loroc reatività e trovare appropriate luci della ribalta, come a Rio De Janeiro, Los Angeles, Las Vegas e Mumbai.

I Vergine amano pulizia, perfezione ed efficienza che possono trovare in luoghi come l’Austria, i Paesi Bassi, il New England e Singapore.

I nati sotto la Bilancia sono attratti da armonia, bellezza e lusso e hanno bisogno di luoghi in cui questi siano facilmente accessibili e fruibili come Parigi, il Nord Italia, Stoccolma e Praga.

Gli Scorpione sono affascinati da località sensuali, misteriose e persino pericolose come Shanghai, Amsterdam, Bangkok e Washington.

I Sagittario sono viaggiatori nati che amano ampi spazi aperti e collegamenti facili: Sudafrica, Canada, Costa Rica e Norvegia sono tra i loro luoghi del cuore.

I Capricorno sono ambiziosi, sofisticati e attratti dai grandi centri urbani come Londra, Berlino, il Qatar e la Svizzera.

Gli Acquario vivono nel futuro e anelano progresso e realizzazione collettiva che possono trovare in luoghi come Tokyo, Seul e Londra.

I nati sotto il segno dei Pesci vogliono allontanarsi da tutto e sono perennemente alla ricerca di luoghi remoti e isolati come Galles, Perù e Bali.