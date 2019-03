MILANO – E’ in Austria la città in cui si vive meglio al mondo: questo, almeno, secondo la società americana di consulenze Mercer, che ha individuato, per il decimo anno consecutivo, nella capitale Vienna la metropoli con la migliore qualità della vita. A seguire ci sono Zurigo, in Svizzera, e, a pari merito al terzo posto, Monaco (Germania), Vancouver (Canada) e Auckland (Nuova Zelanda).

Nel complesso, fatta eccezione per Vancouver e Auckland, tutte le prime dieci posizioni sono prese dall’Europa, con Copenaghen (Danimarca) all’ottavo posto. La parte del leone la fanno Svizzera e Germania, che hanno ben tre città nella top ten: Zurigo, Ginevra e Basile la prima, Monaco, Dusseldorf e Francoforte la seconda.

Per trovare l’Italia bisogna scorrere la classifica fino alla 41esima posizione: qui si piazza Milano, a pari merito con Londra. Entrambe guadagnano una posizione rispetto all’anno scorso. Migliora anche Roma, che però è al 56esimo posto, tra Yokohama (Giappone) e Aberdeen (Gran Bretagna).

La classifica è nata come uno strumento per aiutare le organizzazioni internazionali a determinare i livelli di stipendio per i dipendenti all’estero e viene stilata in base a diversi criteri che vanno dalla qualità degli alloggi al tempo libero, dal sistema scolastico a quello sanitario, dalle infrastrutture al tasso di criminalità, dall’inquinamento atmosferico al trasporto pubblico, fino alla stabilità politica ed economica e alla libertà di espressione.

La graduatoria di quest’anno segnala un calo di tutte le città statunitensi, fatta eccezione per New York, salita al 44esimo posto grazie alla riduzione della criminalità. San Francisco, che si aggiudica la posizione numero 34, è la città americana con il miglior punteggio.

In Asia la città con la migliore qualità della vita secondo Mercer è Singapore, al 25esimo posto, seguita dalle giapponesi Tokyo e Kobe, che si piazzano al 49esimo posto. Hong Kong è in 71esima posizione, Seul segue sei posizioni dopo. Record negativo, invece, per Baghdad (Iraq), 231esima, Bangui (Repubblica Centrafricana), 230esima, e Sanaa (Yemen), sconvolta dalla guerra in corso ormai da quattro anni, 229esima.

Fonte: Mercer