Codere offre il Centro Citibanamex come unità ospedaliera temporanea Covid-19 in Messico

ROMA – Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, sostiene la lotta contro la pandemia da coronavirus fornendo le strutture del Citibanamex Center in Messico – il più importante centro congressi, esposizioni e convegni in America Latina – in modo che possa essere utilizzato come unità ospedaliera temporanea.

Un progetto coordinato dal governo di Città del Messico con il sostegno dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) che, attraverso la Facoltà di Medicina, ha assunto la direzione tecnica, medica e ospedaliera, e che insieme ad altre società e fondazioni messicane, ha reso possibile la creazione della sede in tempi record.

Questo ospedale da campo dovrebbe accogliere pazienti colpiti dal virus in modo lieve e moderato e consentire il decongestionamento degli ospedali del sistema sanitario di Città del Messico.

Il complesso ha la capacità di ospitare 854 letti per pazienti che necessitano del supporto di ossigeno, oltre ad avere 36 spazi di terapia intermedia, aree mediche e di laboratorio, nonché spazi adibiti al trasferimento di pazienti in unità di terapia intensiva.

Quando sarà completamente abilitato, il Ministero della Salute di Città del Messico ne assumerà la direzione medica.

Tutti uniti per la lotta conto il COVID 19, “insieme per il Messico”.

Codere sta lanciando diverse iniziative nelle sue unità di business a supporto della lotta contro questa pandemia internazionale. Per Vicente Di Loreto, CEO di Codere, “questa crisi sanitaria può essere superata solo attraverso un’efficace cooperazione, ed è essenziale che individui e aziende uniscano le forze in questa lotta globale. Ecco perché in Codere “siamo insieme per il Messico”.

Rodrigo González Calvillo, direttore regionale di Codere México, è orgoglioso di collaborare con gli alleati commerciali di questo progetto: Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, Fundación Inbursa, CIE, Walmart México y Centroamérica, Bimbo, Barceló, Fundación Sertull, Citbanamex, Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Coca Cola México, Coca Cola FEMSA, Goldman Sachs, HSBC y Coppel.

“Grazie a tutti loro siamo riusciti ad ottenere questo spazio per poterci mettere al servizio dei cittadini il prima possibile”. Per maggiori informazioni sul progetto: sumamospor.mx.