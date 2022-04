Come diventare cameraman? I migliori corsi in Italia

L’operatore di ripresa, noto comunemente come cameraman, è uno degli addetti ai lavori che opera nel mondo dello spettacolo. Si tratta del professionista incaricato della registrazione delle immagini che vengono trasmesse quando il programma televisivo, il documentario, il film o la serie tv viene mandata in onda.

In questo articolo vedremo qual è l’iter per diventare cameraman freelance, con un focus sui migliori corsi proposti in Italia.

Prima di proseguire, però, è opportuno fare una precisazione: seppur il percorso formativo non sia univoco, esistono degli step che accomunano i percorsi di tutti. Come l’apertura della partita iva, la stipula dell’assicurazione malattia per liberi professionisti per proteggersi dagli imprevisti e l’acquisto dell’attrezzatura tecnica.

I corsi per diventare cameraman

La professione del cameraman non è disciplinata da particolari normative e, di conseguenza, non è necessario ottenere specifici titoli o superare determinati esami abilitanti.

Per iniziare una carriera di questo tipo, sia essa condotta in maniera autonoma o da dipendente di un’azienda, è indispensabile avere un’attitudine artistica e creativa, a cui si combina la padronanza di tutti gli strumenti di lavoro attraverso cui il progetto audiovisivo prende vita.

In Italia, sono diverse le scuole professionali, le accademie o i centri di cinematografia che erogano corsi per diventare cameraman. Di seguito, ecco riportate le 5 più famose:

Centro Sperimentale di Cinematografia: con sede principale a Roma, è una delle più antiche e prestigiose scuole di cinema nel mondo. Qui, gli aspiranti cameramen studiano e si formano in un corso di durata triennale con frequenza obbligatoria. Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti: la scuola, con sede a Milano, è costruita in un’area di 3342 metri quadrati in cui sono ospitati cinque teatri di posa, uno studio televisivo con sala di regia, uno studio di animazione, sedici aule, laboratori, settantasette postazioni di montaggio e tanto altro. Anche in questo caso, il corso per diventare operatori di ripresa dura 3 anni. Accademia Nazionale del Cinema: l’accademia si trova a Bologna e offre corsi di diverso genere. Quello per intraprendere la carriera di cameraman si divide in due sezioni e affronta gli aspetti della ripresa in tutte le forme della produzione audiovisiva. Accademia di Cinema e Televisione Griffith: l’accademia con sede a Roma prevede il corso di Fotografia Cinematografica e Televisiva di durata annuale. Si pone l’obiettivo di formare diverse figure professionali tra i quali operatore di ripresa o cameraman, direttore della fotografia e assistente operatore. DAMS: nato a Bologna, per poi arrivare in altre università italiane, il corso di studio DAMS (acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) è pensato per coloro i quali vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo, della danza o del teatro. Durante il percorso, gli studenti sviluppano le competenze indispensabili per svolgere le diverse professioni.

Solitamente tutti i corsi, compresi quelli appena elencati, alternano lezioni teoriche e lezioni pratiche. In queste ultime, gli aspiranti cameramen prendono confidenza con la camera e gli altri sistemi di ripresa, approfondendo le modalità per allestire il set, montare le scene e confezionare.