Come funzionano le slot machine online? Gli algoritmi che controllano il gioco

L’affluenza massiccia verso il gioco d’azzardo che oggi si svolge su siti di casinò online legali, ha di certo influito sulla diffusione delle slot machine.

Tra i fattori che hanno inciso sulla diffusione delle slot online, vi è l’accessibilità 24/7 da chiunque si connetta a internet da un qualsiasi dispositivo, e la probabilità di vincita molto più alta di quelle che si possono trovare nei casinò live o in alcuni bar.

Il gioco delle slot machines prevede l’allineamento di un simbolo sui rulli dopo aver fermato il loro scorrere. Se si ha fortuna e si sceglie un tipo di slot machine in particolare, si possono vincere anche somme molto sostanziose. Per poter giocare a questo come ad altri giochi, bisogna in ogni caso affidarsi sempre a casinò online sicuri.

Se si vuole giocare online, infatti, è bene prima di tutto informarsi sulla legalità della piattaforma (il sito di gioco d’azzardo deve essere approvato da ADM, cioè Agenzia Dogane e Monopoli) e inoltre, bisogna assicurarsi che il proprio atteggiamento verso il gioco sia sano e senza tendenze alla dipendenza.

Gli algoritmi delle slot machines

Le slot machine online sono governate da algoritmi che decidono, in modo totalmente casuale, i risultati che compariranno sullo schermo. È un tipo di gioco d’azzardo dove la logica non è di alcun aiuto: qui la fortuna regna sovrana e le informazioni su come funzionano queste slot machines servono solamente a quietare la voglia di curiosità dei giocatori.

Vediamo insieme quali sono gli algoritmi che regolano questo gioco in modo puramente casuale.

Il RNG

RNG è l’acronimo per Random Number Generator, cioè generatore di numeri casuali. Questo, infatti, è il fattore chiave che permea le slot machines e che ne definisce la casualità. Il RNG funziona per mezzo di un software, ed il suo scopo è quello di garantire la massima casualità ad ogni turno di gioco. Per questa ragione la slot machine non tiene conto delle vincite o delle perdite delle giocate precedenti: si può vincere anche per alcune volte di seguito,

come si può perdere per un’infinità di volte.

Se si pensa di poter truccare o aggirare il RNG, si va nella direzione sbagliata. Questo algoritmo consente a tutti i giocatori, senza distinzione alcuna, di avere le stesse probabilità di vincita.

La probabilità di vincita

Non tutte le slot machines sono uguali: per provare a vincere con una frequenza più alta, bisogna scegliere la slot machine giusta. Prima di tutto, dopo aver giocato un determinato numero di volte (ci si può riferire a questa azione come ”ciclo di gioco”), la slot machine eroga un payout, cioè una vincita per il giocatore, normalmente decisa dalla ADM.

Per avere un’idea più chiara di quello che si riceverà dopo una giocata online alle slot machine, bisogna anche conoscere la nozione di RTP. Questo, infatti, è il ritorno che i giocatori ricevono ed è espresso in percentuale. La percentuale è molto alta (90%, ma talvolta anche di più, senza mai però raggiungere il 100%) se la slot machine permette vincite contenute; si abbassa invece quando, con una puntata, la vincita è alta.

Per fare un esempio concreto, poniamo che una slot machine abbia un ritorno del 94%: se il totale delle giocate che si sono fatte ammonta a 1000 euro, questo ritorno ammonterà a 940 euro. Il resto dell’importo (60 euro) vienem trattenuto dalla slot machine come profitto.

Slot machines online: un gioco dettato dalla fortuna

Le slot machines online sono una vera rivoluzione per chi vuole giocare da casa e a tutte le ore. La cosa migliore è controllare sempre, specie se si è ancora alle prime armi, se i siti online dedicati al gioco d’azzardo siano ufficiali e a norma di legge. Nonostante sapere il funzionamento di RNG e RTP sia interessante, è bene ricordare che il gioco si basa sulla pura e semplice fortuna.