LONDRA – Come gestire una bambina violento? Lisa, mamma single di Oldbury, Birmingham, disperata è stata costretta a rivolgersi a uno psicologo infantile: Demi, la figlia di sei anni, ormai fuori controllo la schiaffeggiava, le dava calci e la prendeva a parolacce.

Sembra che lo psicologo l’abbia aiutata a superare il problema ma Lisa, 29 anni e vive con i genitori, ha dovuto subire le violente esplosioni di rabbia di Demi che regolarmente le dava calci, schiaggi, pugni, le strappava i capelli.

A intervenire per separarle era la madre di Lisa, Sharon, 57 anni, nonostante lei stessa fosse oggetto della rabbia di Demi.

Lisa ha cercato aiuto dallo psicologo Laverne Antrobus in Violent Child di Channel 5, Desperate Parents, Genitori disperati, che le ha consigliato di conquistare maggiore sicurezza in stessa così da essere più determinata con la bambina.

Laverne ha avvertito che il coinvolgimento di Sharon è stato fonte di confusione per Demi, dal momento che non c’era una “linea chiara” su chi fosse il capo di famiglia. Ha consigliato a Lisa di usare tecniche di trattativa con la figlia, offrendo delle alternative o un compromesso quando fa i capricci, invece di provocare ulteriormente la sua rabbia dicendo “no”.

Laverne ha voluto capire quali fossero le cause scatenanti delle violente esplosioni di Demi e si è recato nell’abitazione della famiglia per monitorare l’atteggiamento della bambina.

Lisa ha parlato della doppia personalità di Demi:”Può essere adorabile e dare amore, baci e abbracci meravigliosi e cambiare comportamento nel giro di pochi secondi”.

Nel corso delle riprese tv, Demi si scaglia contro sua madre ripetutamente ma Laverne ha sostenuto che a permetterlo era Lisa che, ha ammesso, quando è nata la bambina inizialmente l’ha rifiutata.

Lo piscologo infantile ha detto che Demi sente le sue emozioni, anche se Lisa crede di nasconderle bene.

Dopo sei settimane, con l’aiuto dello psicologo, il comportamento di Demi è completamente cambiato: Lisa ha seguito le indicazioni e nonna Sharon fatto un passo indietro.