Con la bella stagione è comune il desiderio di godere degli spazi esterni. Chi è alla ricerca di un trattorino tosaerba per prendersi cura di grandi superfici erbose, è bene che faccia riferimento alla migliore selezione di trattorini tosaerba per effettuare la scelta più adatta.

Cos’è il trattorino tosaerba?

Tra le tante attrezzature per la cura del prato, il trattorino tosaerba è una macchina da giardino di grandi dimensioni che rispetto ai comuni tagliaerba, consente di tagliare in tempi molto rapidi superfici molto più ampie. Così, è possibile risparmiare tempo ed energia.

I diversi tipi di taglio e raccolta dell’erba

I trattorini tosaerba differiscono tra loro per i diversi tipi di taglio e raccolta dell’erba. Alcuni trattorini tosaerba dispongono di un ampio cesto di raccolta posteriore dell’erba tagliata. Altri, con scarico laterale, non raccolgono l’erba tagliata, che quindi è necessario raccogliere in seguito.

Inoltre, esistono diversi tipi di taglio, a lama rotativa, che è il taglio classico, e a lama elicoidale caratterizzata da due lame con funzioni diverse che lavorano all’unisono. Presente quest’ultima nei trattorini professionali, usati per esempio nei campi sportivi e da golf.

Inoltre, in alcuni trattorini tosaerba è possibile effettuare il taglio mulching. Grazie a questo taglio è possibile sminuzzare ulteriormente l’erba tagliata per poi ributtarla nella cotica del prato. In questo modo funge da concime per il terreno. In generale, il taglio mulching, durante la bella stagione, va eseguito oltre una volta a settimana perché l’erba troppo alta non sarebbe facilmente lavorabile.

Come scegliere il trattorino tosaerba in base alla planimetria del prato e alla configurazione del terreno?

Valutare il trattorino tosaerba in base alla planimetria del prato e alla configurazione del terreno è possibile tenendo in considerazione alcuni fattori.

Per esempio, se il terreno è piano o comunque caratterizzato da una pendenza leggera è possibile scegliere tra diversi modelli. Ciò che incide sulla scelta del modello adatto al proprio prato è la quantità di erba da rasare. Più la superficie da tagliare è ampia più è indispensabile un trattorino professionale, in termini di potenza e cilindrata del motore.

Inoltre, più la superficie da tagliare è vasta, maggiore deve essere la larghezza di taglio. Specialmente se l’obiettivo è quello di finire il lavoro in tempi rapidi, ma con risultati precisi. Pertanto, in base alle caratteristiche e alla conformazione del terreno è possibile prendere in considerazione queste diverse tipologie.

● Rider: il trattorino tagliaerba che si distingue dagli altri per le sue dimensioni contenute, è facilmente manovrabile e permette di raggiungere anche i punti del prato più difficili. Questo è in grado di muoversi agilmente tra piante e alberi ed è consigliato per superfici fino a 4.000 mq. In più, il motore dei trattorini rider è collocato sotto il sedile, il che permette di avere un’ottima visibilità e un perfetto controllo sul lavoro in corso.

● Classico: il trattorino tagliaerba, adatto per superfici sopra i 4000 mq costituiti principalmente da erba e poche piante e arbusti.

● Con trazione integrale: il trattorino adatto per grandi superfici e su terreni sconnessi e in pendenza.