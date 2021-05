Compagnia di San Paolo: con il bando Next Generation You dà 2 milioni di euro al Terzo Settore (Foto Ansa)

Compagnia di San Paolo: con il bando Next Generation You 2 milioni di euro al Terzo Settore. Due milioni per rafforzare le competenze manageriali e tecnologiche degli enti del Terzo Settore e sostenere i loro piani di sviluppo.

Il bando Next Generation You è la prima tappa del Piano Strategico 2021-2024. La cifra potrà arrivare fino a 6 milioni in base al numero e alla qualità dei progetti presentati.

Compagnia di San Paolo, il bando Next Generation Ue

Il bando, illustrato dal presidente Francesco Profumo e dal segretario generale Alberto Anfossi, è rivolto agli enti con almeno una sede operativa in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e con entrate, nel 2019, pari almeno a 150 mila euro.

“Il 70% delle risorse erogate dalla Compagnia passa attraverso il Terzo Settore, motore di solidarietà, sviluppo e resilienza in Italia, capace di convogliare le energie civiche e sociali verso la soluzione di bisogni veri. La sua identità di ‘terzo pilastro’ della società deve essere rilanciata, in un momento critico come questo biennio pandemico, intervenendo sugli elementi di debolezza: frammentarietà, non sufficiente patrimonializzazione, competenze organizzativi e manageriali. Per questo interveniamo con un bando molto ambizioso”. Così ha spiegato Profumo.

Lo scopo del Next Generation You della Compagnia di San Paolo

“Lo scopo è intervenire sul rafforzamento organizzativo degli enti, stimolando processi di crescita finalizzati a renderli delle leve di sviluppo per il territorio nel quale operano e portarvi benefici duraturi. Questo servirà anche per consentire agli enti di intercettare le risorse europee in arrivo”, aggiunge Anfossi.

Il bando è articolato in due fasi: nella prima, che terminerà il 29 giugno, gli enti presenteranno le loro proposte di analisi organizzativa, messe a punto con esperti selezionati dalla Compagnia. Ai progetti selezionati sarà dato un contributo fino a 15.000 euro. Nella seconda fase il contributo arriverà a 50.000 euro e sarà destinato all’esecuzione del piano strategico o di sviluppo. L’esito si conoscerà entro il 30 aprile 2022.