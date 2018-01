Il 2018 di Mondo Convenienza si apre con un concorso che mette in palio 100.000 euro in buoni da spendere nei negozi Mondo Convenienza.

Il 1 febbraio, infatti, torna l’appuntamento con Chi trova un catalogo trova un tesoro. È la seconda edizione di un contest che lo scorso novembre ha regalato 25 Fiat Panda nuove di zecca. Un’innovativa iniziativa di marketing dell’azienda di Civitavecchia che combina strumenti tradizionali e soluzioni web oriented.

BUONI DA €1000

Come nella sessione autunnale, al centro del concorso ci sarà il catalogo, sia in formato cartaceo che digitale. Il tesoro citato nel titolo dell’iniziativa sarà presente sul suo retro e avrà la forma di un codice alfanumerico. Milioni di codici univoci per quante saranno le copie distribuite a domicilio in tutt’Italia. Le persone che vorranno partecipare non dovranno fare altro che munirsi del catalogo ricevuto a casa e collegarsi al sito mondoconv.it.

Dopo una veloce registrazione, si potrà digitare la stringa di numeri e lettere presente sul retro. Basteranno pochi clic per scoprire subito se quel catalogo vale uno dei cento buoni da €1.000 del montepremi. Chi non ha ricevuto il catalogo potrà giocare scaricando la versione digitale dal sito del concorso. È possibile parteciparvi fino al 10 marzo.

SECONDA EDIZIONE CON NUMERO DI PREMI QUADRUPLICATO

“Chi trova un catalogo trova un tesoro ritorna con un format collaudato ma con il numero dei premi quadruplicato.” ha dichiarato il team marketing dell’azienda che in Italia domina il settore dell’arredamento per la casa. “Siamo fiduciosi che le novità apportate contribuiranno a rinnovare il successo di un’iniziativa originale e innovativa. Un’iniziativa che ci ha già messo in contatto diretto con centinaia di migliaia di persone.”

Il regolamento completo del concorso “Chi trova un catalogo trova un tesoro” è disponibile su mondoconv.it