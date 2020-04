Come gestire la contingenza con un occhio oltre la crisi? L’evento web di Ruling Companies

ROMA – Come gestire la contingenza con un occhio oltre la crisi? Questo il tema dell’incontro web organizzato da Ruling Companies.

Relatori: Josef Nierling, CEO, Porsche Consulting.

Pietro Santoro, Amministratore Delegato e Direttore Generale, SAFIM

Quando?

16 Aprile 2020, ore 12:00 – 13:00

Il tema: L’intensità e l’incertezza di queste settimane ci pone continuamente davanti ad aspettative disattese. Il “cigno nero” Coronavirus può mandare in profonda crisi il nostro business o può riorientare i nostri driver di creazione del valore.

Questa epidemia dall’impatto esponenziale ci pone davanti alla necessità di mettere in campo risorse e soluzioni che non pensavamo di avere e sicuramente stimola lo spirito d’imprenditorialità per cui siamo noti nel mondo.

Clicca qui per iscriverti.