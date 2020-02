Coravin, Inc. nomina Christopher Ladd come Amministratore Delegato

ROMA – CORAVIN, Inc., la principale società mondiale di tecnologia del vino, ha annunciato oggi la nomina di Christopher Ladd come amministratore delegato. Nel suo ruolo, Ladd farà leva sulla sua profonda esperienza in ambito consumer, retail, marketing ed e-commerce per rafforzare il marchio Coravin. Frédéric Levy, che ricopre il ruolo dal 2015, si è dimesso dal 31 gennaio 2020.

“A nome di tutti in Coravin, ringraziamo Fred per i contributi forniti alla società negli ultimi 5 anni”, ha dichiarato Greg Lambrecht, fondatore di Coravin. “Non vediamo l’ora, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Chris nel ruolo di CEO. La sua passione, creatività e comprovata esperienza nella costruzione di marchi di livello mondiale sono incommensurabili per continuare a perseguire una crescita strategica e i progressi nel portare avanti la nostra missione di cambiare il modo in cui il mondo beve vino”.

Chris risiede a Boston e porta l’esperienza della sua carriera di successo che dura da oltre vent’anni con marchi molto importati come Crocs, Lululemon e New Balance. La maggior parte della sua esperienza professionale nel corso degli anni si è concentrata su digitale, vendita al dettaglio, e-commerce e marketing, oltre a far scalare con successo aziende a livello globale. Inoltre, ha una grande passione per il vino e una profonda conoscenza del consumatore digitale e globale.

“Da appassionato di vino, sono molto felice di unirmi al team di Coravin”, ha detto Ladd. “Combinare la mia passione personale con un’offerta unica per il consumatore crea un’opportunità entusiasmante. Non vedo l’ora di saperne di più e di lavorare con il team per contribuire a cambiare il modo in cui il mondo beve vino”.

Per ulteriori informazioni su Coravin, visitare www.coravin.com.

Informazioni su Coravin, Inc.

Coravin, Inc. è una società privata con sede a Bedford, nel Massachusetts, ed è leader nella tecnologia del vino in tutto il mondo. Coravin progetta e commercializza dispositivi che permettono la mescita e la conservazione del vino per gli appassionati, i ristoranti, le enoteche e le cantine. Ineguagliabile per artigianalità e design, Coravin utilizza una tecnologia proprietaria brevettata che permette di versare il vino senza che la bottiglia venga stappata. Questo permette agli appassionati di godersi un vino chiuso con il tappo di sughero senza la necessità di finire l’intera bottiglia, permettendo di esplorare con un bicchiere alla volta vini di qualsiasi annata, varietà o regione. Con Coravin, il vino, dopo essere stato versato, rimane in bottiglia e continua ad evolvere naturalmente. Può quindi essere degustato nel corso del tempo poiché non viene esposto all’ossigeno. Per ulteriori informazioni, visitare www.coravin.com.